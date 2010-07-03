Автоэксперт одобрил идею ужесточить контроль за иностранцами на дорогах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Меры для ужесточения контроля за иностранцами на дорогах, подготовленные МВД, избавят от "автомобилей-невидимок". Так автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал Москве 24 введение штрафов для недобросовестных водителей из-за рубежа.

"У нас действительно много нарушителей-иностранцев, которые знают, что наши камеры не имеют доступа к их базам, камеры фиксируют нарушения, но никуда их отправить не могут. Соответственно, на трассе М1 у нас каждое второе нарушение – иностранцы", – объясняет эксперт.





Игорь Моржаретто автоэксперт Почувствовали себя совершенно безнаказанными: паркуют автомобили где хотят, нарушают скоростной режим, выезжают на полосы для общественного транспорта и так далее. То есть такие автомобили-невидимки.

Автоэксперт уверен, что система заработает к февралю 2020 года. А в качестве образца в борьбе с иностранцами-нарушителями Моржаретто предложил взять Белоруссию.

"Сейчас очень активно борются с нарушителями. Камера в любом случае фиксирует нарушения, но вся информация по иностранным автомобилям стекается на специальный сервер. А на трассах стоят стационарные или мобильные посты полиции, опять же, у них камера покажет, что подъезжает автомобиль, который в базе данных замечен как нарушитель", – говорит Моржаретто.

По словам автоэксперта, сотрудники белорусской милиции, если сумма штрафа незначительная, то его предлагают оплатить на месте, если же нарушение серьезное – могут задержать автомобиль или применить другие санкции, закрепленные в КоАП.

Ранее сообщалось, что министерство внутренних дел России разработало "дорожную карту" по совершенствованию системы наказания иностранцев, нарушающих правила дорожного движения.

На пограничных пропускных пунктах будут установлены камеры, считывающие номера автомобилей. Эти данные будут передаваться в полицию и Федеральную таможенную службу.

В районе пропускных пунктов организуют стоянки для задержанных машин и терминалы для оплаты штрафа. Поправки, обязывающие иностранцев уплачивать штраф, будут подготовлены в ближайшее время.

Ведомство также рассмотрит вопрос о расширении штата сотрудников для работы на новых пунктах контроля.

Сейчас штрафовать владельцев машин с иностранными номерами не получается, поскольку информация Федеральной таможенной службы зачастую оказывается неполной. Например, не фиксируются сведения об автовладельцах при пересечении границы с Белоруссией или Казахстаном.

За последние полтора года водители-иностранцы совершили в столице 1,86 миллиона нарушений ПДД. При этом было вынесено только 28 800 постановлений. Наибольшее число нарушителей зарегистрировано на Украине (24 000), в Армении (1 750) и Молдавии (1 470). Также попадаются нарушители из Грузии, Латвии, Азербайджана, Болгарии и Германии.



Соболева Илона