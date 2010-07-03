ЦОДД назвал самое распространенное нарушение ПДД в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
Более половины нарушений ПДД, зафиксированных в столице с января по май, связаны с превышением скорости. К такому выводу пришли специалисты Центра организации дорожного движения, сказано в официальном микроблоге ЦОДД в Twitter.
Сотрудники ведомства напомнили что "даже небольшое превышение скорости влечет за собой смертельно опасные последствия". По их данным, у попавшего под машину, которая едет со скоростью 50 километров в час, шансы выжить равны 60−70%. Однако, если скорость машины составляет 70 километров в час, вероятность остаться в живых для пешехода снижается до 8%.
"За первые пять месяцев этого года 56% зафиксированных нарушений − это превышение скоростного режима. И это совсем не про штрафы, а про жизни людей", − подчеркнули в ЦОДД.
За первые пять месяцев этого года 56% зафиксированных нарушений - это превышение скоростного режима. И это совсем не про штрафы, а про жизни людей. pic.twitter.com/Y8PfKd48eU
По информации, ЦОДД свыше 95% нарушителей превышают скорость на 20−40 километров в час, 3% − на 40−60 километров в час, еще по 1% − на 60−80 километров в час и более чем на 80 километров в час.
Сотрудники ведомства призвали водителей не нарушать правила, беречь себя и окружающих.
Ранее сообщалось, что автомобилистов будут лишать прав за нечитаемые номера. По данным СМИ, если владелец транспортного средства закрасит номера или сведет некоторые символы на государственном знаке, суд может лишить его прав сроком до 1 года или назначить штраф до пяти тысяч рублей.
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