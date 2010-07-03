Для пользователей каршеринга могут ввести критический порог нарушений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Госдуме предложили ввести критический показатель нарушений ПДД для пользователей каршеринга. За его превышение будут отключать от системы проката автомобилей. С такой инициативой выступил представитель думского комитета по транспорту и строительству Александр Старовойтов (ЛДПР).
Парламентарий призвал выявлять "потенциальных убийц на дорогах". "Может быть, делать анализ дорожно-транспортных происшествий, ведь владельцы каршеринга четко видят, сколько нарушений и дорожно-транспортных происшествий во время движения допускает тот или иной автолюбитель, который пользуется машинами каршеринга", – цитирует Старовойтова Агентство "Москва".
Депутат предложил установить критический показатель нарушений ПДД, например, "десяток" нарушений скоростного режима в месяц. В таких случаях, считает парламентарий, "стоит ограничивать возможность использования автомобилей каршеринга вот этому автолюбителю, отключать его от системы". По мнению Старовойтова, это может стать эффективной профилактической мерой для борьбы со злостными нарушителями на автомобилях каршеринга.
В этом должны быть заинтересованы и сами компании-операторы каршеринга, подчеркнул депутат. "Логичным алгоритмом может быть ограничение возможности управления транспортным средством – автомобилем каршеринга – тем, у кого есть такая критическая масса этих штрафов", – добавил он, посоветовав обсудить такую возможность с каршеринговыми компаниями.
Ранее в ГИБДД предложили запретить каршеринг для нарушителей ПДД и тех водителей, которые хотя бы раз были лишены прав. Ведомство рассматривает возможность создать единую базу нарушителей для каршеринговых компаний. Представители профессионального сообщества поддержали инициативу ГИБДД, но предупредили о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.
В МВД подсчитали количество аварий с участием каршеринговых автомобилей. С начала года таких ДТП было зарегистрировано 132. В них погибли четыре человека, еще 169 получили ранения. Уточняется, что в девяти случаях водители арендованных машин были в состоянии опьянения.
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