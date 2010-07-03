Автомобили каршеринга предложили оборудовать камерами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Каршеринговые автомобили предложили оборудовать камерами, чтобы идентифицировать личность водителя. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, сообщает ИА "НСН".
Парламентарий обратился к главе Минтранспорта Евгению Дитриху. Он заявил, что необходимо повысить безопасность каршеринг-сервисов и контролировать, кто садится за руль. Камеры помогут отслеживать водителей, которые ранее были лишены прав или вовсе никогда их не имели, пояснил Власов.
Депутат напомнил о высокой аварийности среди каршеринговых автомобилей.
Ранее первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин предложил оснастить автомобили каршеринга сканерами сетчатки глаза. Эта мера поможет не допустить за руль водителей-наркоманов, пояснил парламентарий. Он напомнил, что во многих странах автомобили оборудуют датчиками, которые блокируют двигатель, если водитель нетрезв.
В начале апреля Сергей Собянин сообщил, что к концу года автомобилей каршеринга в Москве станет больше. По словам мэра, каршеринговый парк вырастет до 25 тысяч машин.
На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей.
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