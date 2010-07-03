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09:34

Автомобили каршеринга хотят оснастить сканерами сетчатки глаза

власть транспорт

09:34

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Автомобили каршеринга следует оснастить приборами для сканирования сетчатки глаза, чтобы не допустить за руль водителей-наркоманов. С инициативой выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Он отметил, что во многих странах автомобили оснащают датчиками, которые не блокируют двигатель, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению депутата, необходимо устанавливать на автомобили приборы, которые считывают сетчатку глаза. Если зрачок расширен, машина не будет заводиться.

"Оборудование должно быть в автомобиле, которое распознает человека, находящегося в нетрезвом виде, и дает команду не запускать двигатель", – приводит Агентство "Москва" слова Шерина.

В апреле 2018 года ГИБДД начала подготовку плана по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, предполагающего достижения нулевой смертности в ДТП к 2030 году. В качестве одной из мер рассматривается возможность установки на автомобили "алкозамков" – датчиков, блокирующих двигатель, если автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения.

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власть транспорт

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