Автомобилям каршеринга не разрешат ездить по выделенке

В Москве не собираются допускать автомобили каршеринга на выделенные полосы для общественного транспорта и выходить с этой инициативой на федеральный уровень. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он пояснил, что это вопрос безопасности.
"Наша позиция в том, что водители автобусов и такси – это профессиональные водители, а водителем каршеринга может стать любой, что несет потенциальную опасность другим участникам движения на выделенных полосах", – сказал он.
Заместитель главы города сообщил, что сейчас число машин каршеринга в Москве выросло почти до 19 тысяч. С начала года уже совершено 5,5 миллиона поездок, а средняя продолжительность поездки составила 23 минуты. По словам Ликсутова, 82 процента пользователей каршеринга – люди в возрасте 26–45 лет.
Парк автомобилей операторов каршеринга в Москве вырастет до 25 тысяч единиц к концу 2019 года. В 2020 году число машин каршеринга в Москве вырастет уже до 30 тысяч. Среди крупных операторов карешринга Ликсутов назвал "Яндекс.Драйв", "Делимобиль", BelkaCar, YouDrive.
В столице регулярно пользуются каршерингом более миллиона человек. Также Ликсутов отметил, что 84 процента пользователей – это люди, которые едут на работу либо совершают короткие поездки.
По словам заммэра, автопарк каршеринга в столице заменяет почти 140 тысяч личных автомобилей. Он отметил, что в городе ежедневно перемещается более 3 миллионов уникальных машин. Одним автомобилем каршеринга пользуются семь-восемь раз.
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