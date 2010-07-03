Автомобилям каршеринга не разрешат ездить по выделенке

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве не собираются допускать автомобили каршеринга на выделенные полосы для общественного транспорта и выходить с этой инициативой на федеральный уровень. Об этом заявил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он пояснил, что это вопрос безопасности.

"Наша позиция в том, что водители автобусов и такси – это профессиональные водители, а водителем каршеринга может стать любой, что несет потенциальную опасность другим участникам движения на выделенных полосах", – сказал он.

Заместитель главы города сообщил, что сейчас число машин каршеринга в Москве выросло почти до 19 тысяч. С начала года уже совершено 5,5 миллиона поездок, а средняя продолжительность поездки составила 23 минуты. По словам Ликсутова, 82 процента пользователей каршеринга – люди в возрасте 26–45 лет.

Парк автомобилей операторов каршеринга в Москве вырастет до 25 тысяч единиц к концу 2019 года. В 2020 году число машин каршеринга в Москве вырастет уже до 30 тысяч. Среди крупных операторов карешринга Ликсутов назвал "Яндекс.Драйв", "Делимобиль", BelkaCar, YouDrive.

В столице регулярно пользуются каршерингом более миллиона человек. Также Ликсутов отметил, что 84 процента пользователей – это люди, которые едут на работу либо совершают короткие поездки.

По словам заммэра, автопарк каршеринга в столице заменяет почти 140 тысяч личных автомобилей. Он отметил, что в городе ежедневно перемещается более 3 миллионов уникальных машин. Одним автомобилем каршеринга пользуются семь-восемь раз.