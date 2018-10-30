Ни шагу за Садовое: нужен ли каршеринг исключительно для центра Москвы

Согласно расчетам аналитиков компаний-операторов каршеринга, количество краткосрочных аренд машин в центре Москвы почти в два раза превышает число поездок в остальных округах столицы. Один из операторов городского каршеринга для удовлетворения спроса выделил часть автопарка для поездок исключительно по центру. Благодаря этому компания планирует решить проблему дефицита автомобилей в пределах Садового кольца, главным образом – в вечерние часы пик. О том, решит ли это проблему и кто будет пользоваться "центральным" каршерингом, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Аналитики оператора YouDrive посчитали, что в течение суток в центре города совершается в среднем в два раза больше аренд, чем в других округах Москвы. Специалисты операторов "Делимобиль" и Anytime вычислили, что самое большое количество поездок в центре города наблюдается в дневное время.

"В утреннее время – до 12 часов дня – количество поездок внутри Садового кольца составляет порядка 20% от всех аренд за сутки. Самое большое количество поездок в центре города с 12 до 17 часов, там число их приближается к половине всех аренд. Вечером и ночью наблюдается спад перемещений относительно дневного времени. При этом среднее время поездки внутри Садового кольца составляет 29 минут", – добавили в пресс-службе.

На автомобилях столичного каршеринга совершается более 60 тысяч поездок в день. При этом каждую машину, занятую в краткосрочной аренде, ежедневно арендуют в среднем восемь раз. Только с января и по сентябрь 2018 года пользователи сервисов каршеринга совершили более 12 миллионов поездок. Можно выделить ряд закономерностей по использованию каршеринга в Москве. Например, средняя продолжительность поездки днем составляет от сорока минут до часа. При этом каждую минуту в городе освобождается около 70 автомобилей. Проще всего найти свободную машину ночью – только автомобилей экономкласса встречается более восьми тысяч. Также вполне предсказуемо распределение свободных авто в течение суток: днем проще арендовать машину в центре, поскольку многие пользователи приезжают на работу и по другим делам. А вот вечером большинство машин завершает аренду на периферии, а в центре может возникать дефицит.





Специальный каршеринг только в центре города запустили в октябре. Оператор YouDrive выделил 100 автомобилей модели Smart Fortwo, завершить аренду которых можно только в пределах Садового кольца. При этом услуга ночного бесплатного ожидания не предусмотрена. Компания рассчитывает, что благодаря сервису клиентам станет гораздо проще найти свободный автомобиль в центре города в любое время суток.

Однако другие операторы городского каршеринга пока не спешат вводить подобные сервисы. В пресс-службе "Делимобиль" и Anytime рассказали, что проблему дефицита автомобилей в центре города они решают путем расширения парка. Пока в активе операторов суммарно более четырех тысяч машин и еще две тысячи постепенно будут вводить в город до конца года. А в летнее время мобильность пользователей они поддерживают с помощью проката самокатов.

У каршеринга "Яндекс.Драйв" тоже нет подобных планов. BelkaCar просчитывает другие варианты решения проблемы доступности машин в центре.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

"Надо понимать, что регулировать локацию вручную полностью невозможно – люди едут по своим делам, сервис не может их ограничить. Мы предполагаем, что на ситуацию положительно влияет регулирование за счет цен, формирующих стоимость аренды в зависимости от спроса, местоположения и других факторов, но полностью задача еще не решена", – пояснили в пресс-службе оператора.

Кому нужен каршеринг в центре

Сооснователь агрегатора компаний краткосрочной аренды автомобилей "Весь каршеринг России" Александр Слободчиков рассказал, что в центре столицы действительно недостаточное количество транспорта каршеринга.

"В центре города очень мало машин доступно в то время, когда они нужны – например, вечером, когда все собираются уезжать с работы. Поэтому тут палка о двух концах: с одной стороны, этот сервис не нужен людям из спальных районов, которые пользуются каршерингом, с другой стороны, больше всего арендуют автомобили именно в центре, поэтому, конечно, найдутся пользователи для локального сервиса краткосрочной аренды", – уверен он.

На сегодняшний день в городе работает более 15 операторов каршеринга: YouDrive, Anytime, Car5, "Делимобиль", BelkaCar, "Яндекс.Драйв", Easy Ride, Carenda и другие. Арендовать с поминутной тарификацией можно бюджетные Kia Rio, Hyundai Solaris, Datsun и Renault или премиальные Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porshe, Genesis, Jaguar. Стоимость аренды составляет от трех до пятидесяти рублей в зависимости от оператора и типа автомобиля. В Подмосковье также начали развивать этот вид общественного транспорта – он есть уже в десятке городов Московской области. Также в сентябре в столице заработал прокат трехколесных электроскутеров.





Другой эксперт считает, что для небольших поездок пользоваться таким сервисом каршеринга будут жители центра города и те, у кого в основном в центре проходят деловые встречи или живут друзья и знакомые.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

"Возможно, со временем нужно будет немного расширить зону и добавить западную часть до ТТК, так как в пределах Садового – слишком узкая зона", – пояснил создатель сервиса "СравниТакси" Андрей Азаров.

Будут ли операторы ограничиваться центром

По словам экспертов, другие операторы также могут подхватить нововведение, если рассчитают все риски.

"Операторам каршеринга с крупным парком автомобилей – более двух тысяч – нет необходимости делать такого рода сервисы, так как концентрации машин в центре города вполне достаточно. Если это относительно маленькие каршеринги – с парком 400-500 машин – им можно сделать локальный сервис, если исходить из цели получить большую концентрацию автомобилей", – подчеркнул Слободчиков.