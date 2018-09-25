Каршеринг для чайников: удобней автобуса, дешевле такси

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Еще три года назад каршеринг был в диковинку. Сегодня сервисом краткосрочной аренды автомобилей пользуются уже сотни тысяч людей. Корреспондент портала Москва 24 пообщался с представителями пяти крупных компаний и выяснил, о чем чаще всего спрашивают и чего боятся пользователи.

Сегодня в Москве работает более 15 операторов каршеринга: YouDrive, Anytime, Car5, "Делимобиль", BelkaCar, "Яндекс.Драйв", Easy Ride, Carenda и другие. Весь автопарк насчитывает более 11,5 тысячи автомобилей. Арендовать с поминутной тарификацией можно бюджетные Kia Rio, Hyundai Solaris, Datsun и Renault или премиальные Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porshe, Genesis, Jaguar. Стоимость аренды составляет от 3 до 50 рублей в зависимости от оператора и типа автомобиля.

Этот вид общественного транспорта продолжает набирать популярность и привлекать все новых пользователей. Но у многих горожан остаются вопросы: что это, чем лучше такси, как пользоваться, какие риски подстерегают водителя? Мы попытаемся ответить на те вопросы, которые чаще всего слышат операторы техподдержки сервисов каршеринга.

Зачем нужен каршеринг, если есть своя машина?

Чаще всего мы используем машину только для небольших перемещений по городу, 90% времени она просто стоит. В случае с каршерингом, вы платите только за то время, когда действительно пользуетесь автомобилем. Есть и другие плюсы: если вы оставили автомобиль на парковке рядом с офисом или рестораном – вовсе не обязательно возвращаться именно туда, чтобы уехать домой.

Также вам не нужно заезжать на заправку, помнить, когда закончится страховой полис, думать о налогах, ТО и других заботах, которые неизбежно преследуют владельцев личных автомобилей. По статистике самих операторов каршеринга, большинство пользователей – это люди, у которых в семье есть автомобиль, а вместо покупки второго, пользуются городскими сервисами краткосрочной аренды.

"Московскому каршерингу" исполнилось три года

Каршерингом может пользоваться кто угодно?

Условия у разных сервисов отличаются. Чаще всего требуется минимальный водительский стаж в один-два года и возраст более 19-20 лет. Если вы соответствуете этим требованиям – дело за малым. Все дальнейшие манипуляции происходят в приложении, сегодня приезжать в офис компании никто не просит.

Пакет документов довольно простой. Требования у разных компаний могут отличаться, но вам точно понадобятся:



Фотография водительских прав с двух сторон;

Фотография паспорта (разворот 2-3 страницы и прописки);

Селфи с паспортом.

Что нужно обязательно сделать, перед тем как сесть в машину и поехать?

Компании-операторы объясняют этот список требованиями страховых компаний. Все машины застрахованы на определенных условиях, и если они будут нарушены, операторы не смогут получить выплату. И это не только фильтр, отсеивающий молодых неопытных водителей. Иногда получить учетную запись пытаются пользователи, которых в прошлом лишали водительских прав из-за серьезных нарушений ПДД. Таких водителей, скорее всего, тоже ждет отказ.

Для пользования каршерингом необходим мобильный интернет. Если вы находитесь, например, в метро или в глухом лесу, где связь не ловит – забронировать машину не получится. Включенную геолокацию требуют не все сервисы – но она точно поможет выбрать ближайший к вам автомобиль. А когда автомобиль найден и забронирован, остается еще пара важных моментов. Непосредственно перед поездкой вам нужно осмотреть транспорт. Царапины, вмятины, трещины или иные недочеты нужно сфотографировать и отправить через приложение. Это нужно, чтобы компания смогла точно установить, что повредили машину не вы.

Кто такие каршеринг-пираты и как они вскрывают чужие аккаунты



Перед самой поездкой, конечно же, нужно пристегнуться, отрегулировать сиденье, руль и зеркала. Проверить тормоза, фары и сделать прочие стандартные манипуляции, которые вы обычно проводите с любым автомобилем. Проверьте наличие страховки и топливной карты – чаще всего они лежат в бардачке. Теперь можете ловить любимую радиостанцию или подключать телефон с музыкой по bluetooth (если, конечно, в автомобиле предусмотрена такая опция) и выезжать на дорогу.

Статистика одного из операторов краткосрочной аренды машин говорит, что 86% пользователей каршеринга – мужчины. При этом у 84% пользователей есть собственный автомобиль.



Если я не замечу повреждений, их потом на меня повесят?

Большинство операторов каршеринга обходят этот вопрос. Однако чтобы выдвинуть претензию, компания должна доказать, что дефект был сделан именно вами. Конечно, нужно учитывать, что у оператора есть все данные телеметрических систем, установленных в каждом автомобиле. Кроме того, все каршеринговые компании постоянно следят за состоянием своего парка: ведь мало кому из пользователей хочется тратить оплаченное время на заправку и техническое обслуживание. И мало кому приятно садиться в грязный салон. Помимо этого, за эксплуатацию поврежденной машины компания может получить штраф – поэтому такие автомобили снимают с проката.

А вдруг я попаду в ДТП? Кто будет платить?

Главное в случае ДТП – своевременно связаться со службой поддержки. Финансовые издержки зависят от условий конкретного оператора. Многие сервисы сегодня предлагают более дорогие тарифы, включающие КАСКО или возможность подключить его отдельной опцией. Чаще всего в этом случае с вас не спросят ни рубля.

Если же в страховом полисе нет КАСКО, то смотрим на ущерб. При небольшом ДТП, скорее всего, придется полностью оплатить ремонт. При более серьезных повреждениях часть расходов будет оплачена страховкой. Конкретные условия нужно уточнять у выбранного оператора.

Однако если авария произошла не по вашей вине, необходимо только оформить ДТП – и можно смело ехать дальше. Никаких штрафов в такой ситуации нет ни у одного из опрошенных сервисов.

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Может ли прийти штраф за другого человека?

Вся система начисления штрафов автоматизирована, но у любой программы возможны сбои. По заявлению одного из крупных операторов городского каршеринга, за последний год было три таких случая: в каждом из них клиент обращался в службу поддержки, после чего штраф с него снимали. Отметим, что все операторы автоматически высылают информацию о полученных штрафах на электронную почту пользователя.

Как заправлять автомобиль?

Каршеринговые компании сотрудничают с одной или несколькими сетями АЗС и пользуются их топливными картами. В приложении почти всех сервисов есть отдельный раздел, посвященный тому, на каких АЗС можно заправляться и как это сделать. Общий принцип простой: каждая карта настроена на конкретную машину, и после того, как вы рассчитываетесь ею, топливная компания выставляет соответствующий счет оператору каршеринга.

Но есть и второй вариант: вы можете заправить автомобиль на любой заправке за свой счет. Большинство сервисов просто возвращают эти деньги клиентам – нужно только отправить фото чека в службу поддержки. Стоит отметить, что многие компании деньги возвращают в виде бонусных минут пользования их сервисом, и только некоторые зачисляют их на банковскую карту клиента.

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Можно ли оставить машину за городом?

Принцип любого каршеринга достаточно простой: вы можете ехать куда угодно. Но стоит помнить, что каршеринг – вид городского транспорта, поэтому большинство операторов ограничивает расстояние, на которое можно отъехать от Москвы. Как правило, это 100-250 километров. И в любом случае, завершить поездку получится лишь в определенной зоне. Для абсолютного большинства городских сервисов краткосрочной аренды она ограничивается МКАД. Тем не менее, многие компании предлагают разнообразные "ночные" или суточные тарифы с фиксированной оплатой – машина в это время числится за вами, поэтому ее можно спокойно оставить, например, на даче. Однако стоит учитывать условия и ограничения такого тарифа, у разных компаний они могут отличаться.

Где можно парковаться?

Парковаться можно везде, где позволяют правила дорожного движения. Расходы за пользование городским платным парковочным пространством несут на себе компании каршеринга.

Можно ли курить в машине?

Все опрошенные компании запрещают своим клиентам курить в автомобиле.