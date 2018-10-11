Подмосковный опыт: где в области уже есть каршеринг и куда на нем можно доехать

Столичный краткосрочный прокат автомобилей развивается с каждым годом. Сейчас в городе более 12 тысяч автомобилей каршеринга, которыми могут пользоваться москвичи и гости города. В Подмосковье также начали развивать этот вид общественного транспорта – он есть уже в десятке городов Московской области. О том, где появился сервис каршеринга и что можно увидеть в этих городах, читайте в материале портала Москва 24.

Егорьевск

На что посмотреть

Самый дальний от столицы город Егорьевск находится в 120 километрах на юго-восток. Более известные места, (например, Коломна или Гжель), оттягивают на себя внимание туристов, но в этом есть определенные плюсы: Егорьевск сохранил неспешное течение жизни, характерное для милого провинциального города. Здесь можно посмотреть на местный Биг-Бен (башня Хлудовской мануфактуры) и Хогвартс (механико-электротехническое училище имени Цесаревича Алексея), заглянуть в подъезды странных старинных домов и послушать рассказы местных жителей. Кроме того, в Егорьевске родился известный детский писатель Эдуард Успенский. На Проспекте Ленина можно сфотографироваться с его самыми известными персонажами – Чебурашкой и крокодилом Геной.

Также Егорьевск является одним из центров паломничества области. В городе есть Свято-Троицкий Мариинский женский монастырь, Храм святого Александра Невского и другие религиозные объекты, куда приезжает множество верующих. Кроме того, на улице Советской в двухэтажном доме купца Никитина размещен егорьевский историко-художественный музей, который заслуженно входит в ТОП-30 Европы.

Фото: ТАСС/Ирина Афонская

На чем передвигаться

В Егорьевске работает сервис каршеринга "Беримобиль". Пока парк насчитывает всего пять автомобилей Hyundai Solaris, но в ближайшее время планируется увеличить их количество. Стоимость проката – 3,5 рубля за минуту, 2 рубля – минута ожидания. Кроме того, есть суточный тариф – 1899 рублей. При этом общественный транспорт здесь недешевый: стоимость одной поездки на автобусе – 49 рублей. Стоимость услуг такси (по городу) фиксированная – 100 рублей, а через агрегаторы можно доехать и вовсе за 50 рублей, как на автобусе.

Наро-Фоминск

На что посмотреть

Наро-Фоминск находится на юго-западе области и граничит с ТиНАО. Городской округ помнит пришествие Наполеона и атаки немецко-фашистских агрессоров во времена Великой Отечественной войны (ВОВ). Поэтому в 2009 году за массовый героизм, мужество и стойкость Наро-Фоминску было присвоено звание "Город воинской славы".

Кроме того, город известен необычными памятниками. Самый яркий из них – огромное сердце на центральной улице города. Эта скульптурная композиция посвящена влюбленным и украшает все местные свадебные фото. Если двигаться от сердца далее по улице Маршала Жукова, можно встретить Емелю, растянувшегося на печи, а в Бобруйском сквере на скамейке сидит франт-бобер из раскрашенного чугуна. В память о подвигах во времена ВОВ рядом с площадью Победы установили памятник танку Т-34.

На чем передвигаться

В Наро-Фоминске можно найти автомобили каршеринга "Звезда". Сейчас в парке компании 18 автомобилей: Ravon R2, Kia Rio, Kia Rio X-Line, LADA Granta, Volkkswagen Polo, Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Lada Largus. Ездить и оставлять автомобиль можно не только в Наро-Фоминске, но и в поселке Киевский (Москва), в поселении Яковлевское (Москва), в поселке Селятино (Наро-Фоминский городской округ), в городе Апрелевка (Наро-Фоминский городской округ), в городе Краснознаменск и в Голицыно (Одинцовский район).

Компания планирует расширять границы зоны использования и охватить все Малое бетонное кольцо, включая города по пути следования Киевского и Минского шоссе. Если парк автомобилей сильно возрастет, то сервис может расшириться до Обнинска в Калужской области.

Стоимость минуты поездки составляет от 5,5 до 7 рублей – в зависимости от марки автомобиля, ожидание – от 1,5 до 2 рублей. Также есть суточный тариф – от 1817 до 2300 рублей. Общественный транспорт, который ходит по городу, стоит 35 рублей. Тарифы такси начинаются от 50 рублей и в среднем не превышают 200 рублей за поездку.

Подольск

На что посмотреть

Подольск – город усадеб. На территории городского округа разместились порядка восьми усадеб, которые не так давно восстановили, поэтому выглядят они как новенькие. Например, в Бронницах можно посетить усадьбу Голицыных, на берегу реки Пахры расположились усадьбы Ивановское и Красное начала XVII века.

Для любителей активного отдыха в Гаражном проезде разместили горнолыжный комплекс "Красная горка". В зимнее время тут открыты трассы длиной от 100 до 380 метров, включая детский стометровый склон с отдельным подъемником. С 2013 года на склонах работает система с искусственным снегом, которая позволяет продлить сезон до середины апреля.

На чем передвигаться

В Подольске работает каршеринг artCARS. В городе находится 33 автомобиля Kia Rio новой модели, вскоре должны добавить еще десяток. На данный момент сервис работает по всему Подольску, включая Климовск и Львовский. Также можно завершить поездку в городе Щербинка (Москва). Компания планирует расширить зону действия в Домодедово.

Стоимость краткосрочной аренды составляет 8 рублей в минуту, минута ожидания – 3 рубля. Сутки владения автомобилем – 2100 рублей. Стоимость поездки на такси по городу начинается от 100 рублей, а на общественном транспорте – от 33 до 48 рублей.

Красногорск

На что посмотреть

Одной из красивейших достопримечательностей Красногорского района является усадьба "Архангельское". Сейчас во дворце размещается музей живописи, в котором хранятся произведения европейских художников XVII-XIX веков. Для любителей танков и самоходок в Красногорске открыт музей военной техники Вадима Задорожного. Здание очень удобно расположено, как раз по дороге в Архангельское. В музее собрана крупнейшая в стране частная экспозиция техники – от мопедов до самолетов (всего более тысячи экспонатов).

Для тех, кто предпочитает зимние виды спорта, на Красногорском бульваре работает всесезонный горнолыжный комплекс "Снежком". Он состоит из горнолыжного спуска и катка. Также здесь есть аквазона, игровые автоматы и др. Стоит предупредить, что внутри города перемещаться на автомобиле бывает затруднительно, а свободно проехать можно только рано утром.

На чем передвигаться

Так как Красногорск находится очень близко к Москве, то и каршеринг сюда заехал столичный. Сейчас в город можно доехать и припарковаться на автомобилях от операторов "Яндекс.Драйв" и BelkaCar. Парк этих компаний достаточно большой. У "Яндекс.Драйва" всего 4,3 тысячи автомобилей: Kia Rio и Kia Rio X-Line (около 1,8 тысяч), Renault Kaptur (1,3 тысячи) и автомобили бизнес-класса Mercedes, BMW, а также премиальные Porsche (более 500). Тариф поездки и ожидания зависит от загруженности дорог: минимальная цена аренды — 5 рублей/минута, минимальная цена ожидания — 1,5 рубля/минута. Суточного тарифа пока нет.

В автопарке BelkaCar около трех тысяч автомобилей: Kia Rio, Kia Rio X-Line, Mercedes-Benz GLA и Mercedes-Benz CLA. Стоимость одной минуты в движении – от 8 до 14 рублей, в зависимости от автомобиля, минута ожидания – от 2 до 4 рублей. Суточный тариф также зависит от автомобиля и составляет от 2250 рублей до пяти тысяч рублей. Как и во многих городах Подмосковья, стоимость проезда на общественном транспорте в Красногорске составляет 33-48 рублей, в такси цены начинаются от 100 рублей.

Мытищи и Балашиха

На что посмотреть

Мытищи – город водных богатств, на его территории есть пять водохранилищ. На берегах полно парк-отелей, которые предлагают разные водные развлечения, в том числе катание на яхтах и аренду теплохода. Для маленьких путешественников на въезде в город располагается один из самых крупных аквапарков не только Подмосковья, но и столицы. Также гостей города встречает необычный памятник: 18-метровый салют из водопроводных труб, а неподалеку стоит самовар гигантских размеров, из которого мирно течет вода. Для семейного отдыха отлично подойдут и мытищинские театры, а для любителей пенных напитков – экскурсия на пивзавод-гигант.

Балашиха – крупнейший город Московской области с населением почти полмиллиона человек. Главная современная достопримечательность города – "Арена-Балашиха". Здесь тренируется хоккейная команда "Динамо", здесь же проводятся и матчи, поэтому болельщики – самые активные туристы, посещающие Балашиху. В городе есть и горнолыжный спуск "Лисья Гора". Находится по соседству с усадьбой Пехра-Яковлевское. Там есть подъемники, прокат, ски-сервис.

Исторические достопримечательности в городе, как правило, находятся в запустении либо используются для различных хозяйственных нужд. К таким объектам, например, относится хлопкопрядильная фабрика: здание фабрики является историческим памятником XIX века, сама фабрика была градообразующим предприятием. То же самое можно сказать про две крупные сохранившиеся усадьбы – Горенки и Пехра-Яковлевское. В Горенках располагается туберкулезный диспансер, а Пехра-Яковлевское находится в ведении Аграрного университета.

Балашиха. Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

На чем передвигаться

Стоимость проезда на городском общественном транспорте в Мытищах разнится от 33 до 48 рублей, поездка в такси – от 50 рублей. Для передвижения по Балашихе автомобиль – это самый удобный вид транспорта. Но количество машин здесь гораздо больше, чем парковочных мест, поэтому припарковаться в центре – редкая удача. Обычно на поиск места уходит 20-30 минут. Такси в городе приезжает быстро и стоит от 100 рублей, а проезд на общественном транспорте – 35-40 рублей за поездку.

На территории двух городов сейчас работают два оператора каршеринга: TimCar и каршеринг "Наш". В парке первого – 550 автомобилей (Renault Logan и Sandero, Nissan Almera), на которых можно ездить не только в Балашихе и в Мытищах, но и в Одинцове (включая Трехгорку и Немчиновку), в городе Долгопрудный, в Красногорске, а также по территории всей Москвы, включая Зеленоград. Стоимость краткосрочной аренды – от 3,9 до 7 рублей за минуту, в зависимости от времени суток, минута ожидания стоит 3 рубля. За сутки аренды придется отдать 2 тыс. рублей.

Автомобилей у второго оператора не так много – 14 грузовых и пассажирских Lada Largus, но взять или оставить их можно в Москве, также включая Зеленоград. И в некоторых городах Московской области: Химки, Королев, Мытищи, Пушкино, Реутов, Люберцы. За минуту поездки придется отдать 7 рублей, за минуту ожидания – 2 рубля. Сутки аренды обойдутся в 2 тыс. рублей. Также в Мытищи теперь можно доехать на автомобилях московского "Яндекс.Драйва".