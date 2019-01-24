Как каршеринговые компании защищаются от краж из автомобилей

Достаточно часто пользователи каршеринговых автомобилей жалуются на отсутствие в машинах щеток для чистки от снега или незамерзайки. Некоторые не могут досчитаться аккумуляторов, рулей и даже сидений. В итоге водители садятся в машины без необходимых для комфортной и безопасной езды аксессуаров. Для того чтобы избежать случаев кражи, операторам каршеринга посоветовали установить скрытые камеры. О том, как сейчас борются с воришками в автомобилях сервисов краткосрочной аренды, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Анализируй данные

Сооснователь каршеринговой компании BelkaCar Екатерина Макарова в беседе с порталом Москва 24 рассказала, что для пресечения воровства специалисты используют анализ данных и последующую блокировку пользователей.

"Мы используем общий скоринг (программа, которая в реальном времени оценивает все возможные риски, используя имеющиеся данные о клиенте. – M24) и вторичные показатели, когда анализируется база клиентов и происходит последующая блокировка. Надо собирать данные и работать с данными. Мы можем, например, считать вероятности. Если в базе данных видно, что человек курил в автомобиле, что-то воровал, то вероятность того, что он украдет, например, кресло, будет равняться определенному количеству процентов. Сейчас мы и занимаемся этим анализом", – пояснила Макарова.

Портал Москва 24

При этом она добавила, что камеры не застрахуют от подобных краж. "Что касается щеток и омывайки, очень легко их украсть, никакие камеры не помогут. Видеофиксация может помочь, только если происходит что-то неадекватное в салоне, если человека, например, пытаются убить. Все остальное воровство происходит за пределами салона автомобиля", – заключила собеседница портала Москва 24.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Служба безопасности каршеринга

В пресс-службе "Делимобиль" и Anytime порталу Москва 24 рассказали, что всеми случаями краж из автомобилей занимается собственная служба безопасности.

"Что касается краж и недобросовестных клиентов, у всех крупных операторов есть службы безопасности, мы это все фиксируем. Все машины включают большое количество телематического оборудования, датчики, по которым все видно, сколько бензина в автомобиле, кто пытается открутить руль или снять сидение. Есть также "горячие кнопки" полиции, – пояснила собеседница. – Если в машину, которая не находится под арендой, старается проникнуть злоумышленник или пытается что-нибудь скрутить, то срабатывает сигнализация, туда направляется наряд полиции, и подъезжает служба безопасности".

Портал Москва 24

По поводу установки камер в салонах автомобилей в компаниях заявили, что пока рассматривают это предложение. "У нас есть чисто техническое опасение, что необходимо будет хранить весомый видеоконтент с камер и как-то все это организовать. А второй момент – этический, готовы ли пользователи к скрытым камерам", – добавила представитель пресс-службы компаний.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Камеры и бизнес-модель

Автомобили еще одного из крупнейших городских операторов "Яндекс.Драйв" устанавливают в салоне машин именно камеры для защиты водителей и имущества автомобиля.

"Для безопасности пользователей автомобили в Драйве оборудованы камерами и видеорегистраторами. Записи с них могут помочь в случае неприятностей на дороге или при разборе ДТП. Кроме того, камеры фиксируют нанесение ущерба автомобилям, что позволяет нам выявлять пользователей, которые нарушают правила сервиса", – говорится на сайте сервиса.

Подобные меры безопасности использует и оператор "МатрешCar". Практически во всех автомобилях (около 500 авто) установлены камеры в салоне.

А вот генеральный директор сервиса YouDrive Борис Голиков рассказал порталу Москва 24, что мелкие кражи из автомобилей включены в бизнес-модель. "Кражи включены в бизнес-модель, от этого не застрахуешься", – посетовал он.

Портал Москва 24

Сегодня клиенты столичного каршеринга могут прокатиться на иномарках Kia, Hyundai, Datsun, Smart, Mini, Renault и Volkswagen Polo. Также есть и отечественные автомобили Lada. С 2017 года к основным маркам добавили некоторые модели премиальных автомобилей: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porshe, Genesis, Jaguar. Также на улицы выпустили первую партию электрокаров BMW i3. В конце прошлого года для пользователей добавили грузовые фургоны. Стоимость аренды составляет от трех до 24 рублей в зависимости от типа автомобиля. Также у многих есть почасовые и суточные тарифы.



Что еще могут своровать

В наше время не редкостью стала кража и последующая продажа аккаунтов пользователей каршеринга. В итоге за руль садятся несовершеннолетние, пьяные или просто водители без прав и гоняют по дорогам на большой скорости. А многотысячные штрафы приходят реальным людям, которые и не подозревали, что их имя и фамилия попали в базу злостных нарушителей.

Портал Москва 24

Один из последних случаев произошел в Санкт-Петербурге. Тогда сотрудники ГИБДД остановили автомобиль каршеринга, которым управлял девятиклассник. Юный водитель рассказал полиции, что купил чужой профиль за 250 рублей. Если бы школьник попал в ДТП, ущерб пришлось бы возмещать реальному владельцу аккаунта.

Но борьба с недобросовестными водителями все-таки ведется. У некоторых операторов есть система верификации пользователей. Мобильное приложение при каждой поездке запрашивает селфи с определенным жестом руками в режиме онлайн. Защититься можно и самим пользователям: не доверять сторонним приложениям, не верить различным спамам, не ставить приложения из непроверенных источников. Эксперты также советуют не привязывать свою основную банковскую карту к приложению каршеринг-сервиса, а лучше завести еще один счет с суммой, которой будет хватать на одну-две поездки.