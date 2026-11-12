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12 ноября, 10:25

Мэр Москвы

Собянин: более 4 млн поездок в месяц совершают пассажиры на трамвайных диаметрах

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Первый год работы Московских трамвайных диаметров (МТД) принес столичной транспортной системе свыше 43 миллионов поездок. Об этом рассказал Сергей Собянин в MAX.

Новые диаметры быстро завоевали популярность у пассажиров, отметил он. Наибольшее количество поездок в коридорах МТД составляет 219 тысяч в сутки, а в среднем горожане совершают более 4 миллионов поездок в месяц.

Мэр напомнил, что диаметр Т1 был запущен 12 ноября 2025 года, а в апреле 2026-го начал работу второй маршрут – Т2. Они охватили 20 столичных районов с жилыми, образовательными и деловыми центрами.

Т1 протяженностью 27 километров проходит от станции метро "Университет" до Метрогородка. Т2 длиной 33 километра связывает станцию метро "Чертановская" и МЦД Новогиреево – он стал наиболее длинным городским трамвайным диаметром в мире.

Как объяснил Собянин, МТД функционируют как наземное уличное метро. На самом популярном участке между станциями "Красносельская" и "Тульская" трамваи ходят каждые три минуты. С диаметров можно совершить 41 пересадку на метро, Московские центральные диаметры (МЦД), Московское центральное кольцо (МЦК), а также попасть на Казанский, Ленинградский, Павелецкий и Ярославский вокзалы.

На маршрутах курсируют технологичные вагоны с современной системой автономного хода – "Львенок-Москва" и модернизированные "Витязь-Москва". Всего в мегаполисе уже 120 единиц такого новейшего транспорта, который способен проезжать свыше 4 километров, не подключаясь к контактной сети.

Также градоначальник рассказал о еще одной значимой дате для столичной трамвайной системы – 29 октября 115-летие отметил маршрут "А", который в народе получил название "Аннушка". За это время он много раз менялся, однако всегда проходил по Бульварному кольцу. Сейчас по нему можно проехать от станции метро "Чистые пруды" до станции МЦД Калитники.

Ранее стало известно, что трамвайный маршрут № 10 "Улица Кулакова" – "Метро "Щукинская" станет полностью беспилотным до конца 2026 года. Сейчас на нем совершают около 4,5 тысячи поездок в будни, а для автономного движения используют высокоточную карту и датчики V2X, установленные вдоль пути и в вагонах.

Первый полностью беспилотный трамвайный маршрут запустят в Москве до конца года

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