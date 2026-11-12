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12 ноября, 10:12

Общество

В Госдуме предложили доплачивать врачам за наставничество

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Врачам, которые помогают молодым специалистам осваиваться в профессии, предложили установить надбавку в размере половины должностного оклада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова.

По мнению депутата, подготовка начинающих медиков требует от опытных коллег дополнительного времени и усилий, а также возлагает на них ответственность за работу подопечных. Наставники сопровождают молодых врачей при принятии решений, разбирают с ними допущенные ошибки и следят за качеством оказания медицинской помощи. При этом отдельного времени на выполнение этих обязанностей у специалистов не появляется.

Миронов напомнил, что с 2026 года прохождение практики под руководством наставника стало обязательным требованием для выпускников медицинских вузов, претендующих на получение аккредитации врача.

Парламентарий считает, что дополнительная нагрузка должна сопровождаться соответствующей оплатой. Он подчеркнул, что наставники не только передают начинающим медикам профессиональные знания, но и помогают им справляться с трудностями, осваивать сложные решения и увереннее работать с пациентами.

"Мы доверяем ему самое дорогое – здоровье наших граждан, и он это доверие оправдывает каждый день", – отметил депутат.

По словам Миронова, введение надбавки в размере 50% от оклада станет признанием труда опытных специалистов и вложением в развитие отечественной медицины, поскольку за каждым уверенно начинающим практику врачом стоит человек, который передал ему свои знания и опыт.

Ранее сообщалось, что к 2027 году в России планируют внедрить единую систему оплаты труда медработников, по которой оклад будет составлять не менее 50% зарплаты, а стимулирующие выплаты – не более половины. При этом во многих регионах доход медиков сейчас зависит от премий, размер которых руководство может сокращать.

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