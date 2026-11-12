"360": спасатели в Москве помогли доставить 300-килограммового пациента в больницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Московские спасатели ночью помогли медикам транспортировать в машину скорой помощи пожилого пациента массой 300 килограммов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

Вызов поступил из центра города, из дома на Шмитовском проезде. Расчет спасателей сопроводил мужчину с хронической сердечной недостаточностью до медучреждения. Когда скорая подъехала к больнице, сотрудники МЧС помогли перенести пациента из машины в реанимацию.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли девочку после падения в затопленную шахту лифта. Сотрудник вневедомственной охраны Выборгского района вытащил 12-летнего ребенка из бетонного резервуара глубиной три метра.

После этого мужчина вызвал скорую помощь и следил за состоянием девочки до прибытия медицинской бригады.