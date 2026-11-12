Автомобиль перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве ночью 12 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с опрокидыванием произошло на Кутузовском проспекте в Москве в ночь на 12 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По предварительным данным, водитель 2006 года рождения не справился с управлением. Машина наехала на бордюр, после чего опрокинулась и выехала на полосу встречного движения.

На месте происшествия работали оперативные службы города. В настоящее время ДТП уже разобрано, движение транспорта не затруднено.

Ранее ДТП с участием автобуса м57 и легкового автомобиля произошло на Фестивальной улице в Москве. Инцидент произошел в районе дома 2б. В результате аварии никто не пострадал.