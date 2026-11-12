Активисты из Северного Медведкова отправляют гуманитарные грузы в зону СВО

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы

С начала 2026 года штаб "Сила в своих" из района Северное Медведково отправил участникам специальной военной операции восемь гуманитарных грузов общим весом 8,5 тонны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры Северо-Восточного административного округа.

За четыре года работы добровольцы наладили производство необходимых на передовой вещей. Военнослужащим уже передали свыше 200 антидроновых одеял и сотни носилок-волокуш. Кроме того, в отправки включали генераторы, запчасти, инструменты, медикаменты, продукты, строительные материалы и оборудование.

К сбору подключились и другие волонтерские объединения округа. В частности, участники проекта "Дорога помощи" изготавливают на 3D-принтерах детали для беспилотников, а также передают окопные свечи, газовые баллоны и пауэрбанки.

Состав каждой партии активисты согласуют с самими военнослужащими – например, в последнюю отправку вошел пульт управления беспилотными системами, а ранее бойцам доставили гидравлический кран.

Отдельное направление работы – поддержка медицинских учреждений. В московские и подмосковные госпитали, где проходят лечение и реабилитацию участники СВО, привозят одежду, специальные подушки и другие нужные вещи. Помощь также получают медицинские роты и жители новых регионов России.

Следующую отправку в штабе рассчитывают организовать к Новому году. В груз, помимо необходимых вещей, планируют включить праздничные подарки. Сейчас добровольцы приглашают желающих помочь с подготовкой – особенно нужны люди для плетения маскировочных сетей и сортировки собранных вещей.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года добровольцы объединения "Волонтеры Мосрентгена" изготовили и отправили около 36 тысяч медицинских изделий для участников СВО и госпиталей. Кроме того, весной жители Коммунарки передали в госпиталь Рубежного три тренажера для реабилитации бойцов, а к началу учебного года подготовили 50 рюкзаков для первоклассников из Луганска, Бердянска и Мелитополя.