Кортеж для встречи спецпосланников США прибыл в аэропорт "Внуково"

Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"

Колонна автомобилей Aurus подъехала к терминалу московского аэропорта "Внуково", где ожидают прибытия спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в день визита американских представителей в Москву границу России пересек самолет ВВС США Boeing C-40 Clipper, следовавший из Абу-Даби. Из полетных данных следует, что воздушное судно пересекло границу с Латвией в 06:52 по московскому времени.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября в Москве.

Накануне в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины. По их итогам Кушнер заявил, что Вашингтон рассчитывает добиться согласия Путина на участие европейских стран в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

