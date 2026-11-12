12 ноября, 07:45Политика
Кортеж для встречи спецпосланников США прибыл в аэропорт "Внуково"
Фото: MAX/"Международный аэропорт Внуково"
Колонна автомобилей Aurus подъехала к терминалу московского аэропорта "Внуково", где ожидают прибытия спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает РИА Новости.
Также в день визита американских представителей в Москву границу России пересек самолет ВВС США Boeing C-40 Clipper, следовавший из Абу-Даби. Из полетных данных следует, что воздушное судно пересекло границу с Латвией в 06:52 по московскому времени.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером 12 ноября в Москве.
Накануне в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины. По их итогам Кушнер заявил, что Вашингтон рассчитывает добиться согласия Путина на участие европейских стран в переговорном процессе по урегулированию конфликта.
Кушнер заявил, что Россия и Украина добились важного прорыва на переговорах в Абу-Даби