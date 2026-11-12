Самолет из Абу-Даби прибыл в Москву на фоне ожидаемого визита Уиткоффа и Кушнера

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Американский самолет, вылетевший из Абу-Даби, прибыл в Москву на фоне ожидаемой встречи спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Во "Внуково" уже прибыла колонна автомобилей Aurus для встречи Уиткоффа и Кушнера. Также сообщалось, что самолет ВВС США Boeing C-40 Clipper пересек российскую границу со стороны Латвии в 6:52 по московскому времени.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин должен встретиться с американскими представителями 12 ноября в первой половине дня.

Накануне в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины, по итогам которых Кушнер сообщил, что намерен отправиться в Москву и передать российскому лидеру итоги трехсторонних переговоров.

Также Кушнер планирует обсудить возможность участия европейских стран в переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине и добиться прогресса по ряду вопросов.

