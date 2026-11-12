Один человек пострадал при атаке БПЛА на Омскую область

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек получил ранения во время атаки беспилотников на Омскую область 11 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

По словам главы области, пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Беспилотную опасность в регионе объявили 11 ноября около 16:00 (13:00 по московскому времени). Ограничения действовали почти до полуночи.

Ранее Сергей Собянин сообщил об отражении атаки пяти БПЛА на Москву. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.