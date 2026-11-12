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12 ноября, 08:00

Общество

Сливочное пиво из "Гарри Поттера" стало осенним хитом у россиян

Фото: 123RF.com/barmaleeva

Сливочное безалкогольное пиво, вдохновленное аналогичным напитком из франшизы "Гарри Поттер", вошло в топ продаж этой осенью. Об этом Москве 24 рассказали в сервисе "Самокат".

Только за октябрь россияне заказали 477 тысяч литров безалкогольного пива. В сентябре и октябре его продажи выросли на 22% по сравнению с летними месяцами. Особенно заметен рост во втором осеннем месяце: продажи увеличились на 59% к сентябрю, а год к году спрос на категорию вырос на 87%.

Популярностью пользуются как классические светлые и пшеничные сорта, так и напитки с необычными вкусами. Осенью продажи отдельных позиций светлого безалкогольного пива выросли почти вдвое по сравнению с летом. Фруктовые варианты тоже стали брать чаще: напитки со вкусом грейпфрута и яблока заказывали на 17 и 10% чаще соответственно. За год продажи безалкогольного вина увеличились на 58%.

Интерес вырос не только к пиву. Крафтовые лимонады в сентябре – октябре покупали в 3,4 раза чаще, чем годом ранее. Среди популярных вкусов – тархун с клубникой и мятой, крем-сода со сгущенкой, японская груша с белой хризантемой, а также грейпфрут с лимоном.

Кроме того, осенью выросли продажи напитков, которые ассоциируются с прохладной погодой. Какао-напитки заказывали на 58% чаще, чем летом, какао-порошок – на 34%. Чаще пили и кофе: горячий напиток с молоком покупали на 53% чаще, растворимый сублимированный – на 18%, кофе в зернах – на 13%. Заметную динамику показал вкусовой кофе в капсулах, его продажи выросли на 70%.

Не остались без внимания и сезонные фрукты. В сентябре – октябре продажи груш увеличились в 2,2 раза к лету, винограда – также примерно в 2,2 раза, яблок – на 83%.

Ранее стало известно, что арабика остается самым популярным видом кофе среди россиян. По данным аналитиков, на втором месте по спросу находятся смеси с робустой, на третьем – ароматизированные сорта, среди которых лидирует кофе с ароматом трюфеля. Покупатели также стали чаще выбирать зерновой и молотый кофе.

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