Эксперт Анфиногенов: закрутки солений от зумеров могут стать частью культуры

В Сети завирусились видео, в которых зумеры активно делятся секретами домашних заготовок. Молодые люди показывают новое видение традиционных рецептов, обыгрывая их по-своему. Почему появился такой тренд и станет ли он долгожителем, разбиралась Москва 24.

"Открыли Америку"

Фото: tiktok.com/petrovchanka_lera; myp888ka; leninkys

Традиционная домашняя консервация переживает новую волну популярности благодаря зумерам, которые полностью переосмыслили привычные рецепты. Вместо классических соленых огурцов молодые люди теперь готовят пряные "бургершоны", подкрашивают маринованную капусту в ярко-розовый цвет и делают необычные закрутки из чеснока в меду, сообщил телеграм-канал SHOT.

Одним из лидеров просмотров в соцсетях стали домашние пикули – огуречные колечки, которые используют для приготовления бургеров. Для этого их смешивают с луком, посыпают солью и заливают закипевшим маринадом из сахара, уксуса, перца, куркумы и французской горчицы. Затем закуску распределяют по емкостям и укутывают в плед до полного остывания.

Вторым заметным трендом стала "пикми-капуста", получившая свое название за яркий розовый оттенок. Рецепт представляет собой улучшенный вариант классической маринованной капусты со свеклой, но с добавлением цветной. Овощи выдерживают в рассоле несколько суток перед подачей.

При этом наиболее эксцентричным кулинарным решением из иностранных блогов оказался чеснок, залитый медом. Для этого зубчики складывают в стеклянную тару и доверху заливают жидким медом.

В русскоязычных соцсетях этот тренд трансформировался: некоторые девушки-блогеры не ждут, пока чеснок замаринуется, а едят его в сыром виде, обмакивая прямо в мед.





комментарий пользовательницы Сети У меня кузина эти бургершоны лет десять закатывает, открыли Америку. Вкусно – отвал башки просто. Попросила провести мастер-класс, скоро, получается, тоже в зумеры переобуюсь.

Часть пользователей также согласились, что рецепты из Сети давно всем известны, при этом некоторые все же поддержали тренд.

Ранее кулинарные блоги захватили другие обновленные рецепты. Например, один из них – "помидоры под снегом". Как утверждали авторы роликов, такая закуска получается настолько удачной, что зимой ее просят приготовить все знакомые. Еще одним открытием стал способ утилизации крупных огурцов-переростков, из которых дачники придумали делать пикантную кисло-сладкую заготовку, прозванную "ананасами". Благодаря добавлению куркумы огромные перезревшие овощи приобретают ярко-желтый оттенок и хрустящую текстуру, из-за чего их вкус действительно начинает напоминать экзотический фрукт.

Тренд на новаторство

Анализируя тренд, независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов рассказал Москве 24, что сегодня молодое поколение живет в среде, где кухня перестала быть консервативной.

"Мы сталкиваемся с блюдами многих стран, и это приводит к волне экспериментов. Например, увлечение азиатской кухней – кимчи, нори и прочее, что сейчас активно потребляет молодежь. Кроме того, общение в большинстве случаев идет через соцсети, поэтому эксперименты можно проводить из дома с помощью продуктов, которые традиционно продаются в розницу. Например, сделать с теми же огурцами другой маринад, по-другому нарезать, попробовать приготовить другие овощи и фрукты. И этим активно делятся друг с другом, потому что среда новаторская", – поделился мнением эксперт.

По его словам, половина рецептов забудется, но некоторые из них могут стать частью культуры.





Александр Анфиногенов независимый эксперт FMCG-рынка Например, никто не ожидал, что в нашей стране суши станут частью общей пищевой культуры: когда они начали появляться, это была диковина, а сейчас они так же, как хинкали, условно говоря, на каждом шагу. Так и здесь: из этого движения что-то, естественно, останется, что-то уйдет.

Помимо тренда на новаторство, для молодежи важен поиск новых вкусовых сочетаний, добавил эксперт.

"Возьмите такую консервативную историю, как кофе. Всю жизнь был, условно говоря, эспрессо и капучино, а сейчас появились различные заменители молока, кофе с фруктами и так далее. С одной стороны, это способ удержать себестоимость на уровне, с другой – привлечь инновационным напитком посещаемость и лояльность клиента", – подчеркнул Анфиногенов.



В свою очередь, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим в беседе с Москвой 24 отметила, что в эпоху соцсетей возник не столько интерес к бабушкиным закруткам, сколько демонстрация этого как проявления себя: "вот такой я творческий человек", "вот такой я хозяйственный".

"Также, думаю, это связано с интересом к приготовлению пищи вообще: фудблогеры и лайфстайл-блогеры берут за основу свой интерес, они увлечены этим. Конечно, туда подмешивается и элемент демонстративности: желание показать собственную уникальность и свой творческий подход, чтобы другие это наблюдали", – рассказала эксперт.

Стоит отметить и то, что у зумеров есть тенденция относиться к прошлому как к ретро, которое они сегодня любят делать модным в своем формате.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Более того, тренд на закрутки – это возможность заземлиться и жить здесь и сейчас: голова отдыхает, и при этом увлечение дает возможность сделать что-то хорошее близким и себе. Это то, что не требует сложного осмысления и сложных действий.

Поэтому тренд подхватили те люди, которым нравится готовить, которые видят в этом смысл и с удовольствием это делают, уверена эксперт.