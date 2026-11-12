Полицейские задержали девушку, пристававшую к пассажирам в метро Москвы

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Сотрудники полиции задержали 24-летнюю жительницу Москвы, которая приставала к пассажирам в метро, требовала у них деньги и высказывала угрозы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Нарушительницу установили по записям камер видеонаблюдения после того, как в Сети появилась видеозапись с ее действиями. Как уточнили в ведомстве, девушка ранее уже привлекалась к административной ответственности.

В отношении задержанной составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Суд назначил ей недельный административный арест.

Ранее правоохранители в Москве задержали разбившего стекло в салоне электробуса мужчину. Он находился в электробусе со своим знакомым и специально ударил ногой по стеклу. Пострадавших в результате инцидента нет.