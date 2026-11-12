Reuters: Уиткофф и Кушнер встретятся с Дмитриевым перед переговорами в Кремле

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены встретиться с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Контакты американских представителей с российским спецпредставителем по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами должны состояться до переговоров в Кремле.

Тем временем колонна автомобилей Aurus подъехала к терминалу московского аэропорта "Внуково". Там ожидают прибытия Уиткоффа и Кушнера.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Владимир Путин проведет встречу со спецпосланниками Дональда Трампа 12 ноября в Москве.

Накануне в Абу-Даби завершился раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций России, США и Украины. Российскую сторону на встрече представлял помощник президента Владимир Мединский.

По его словам, основное внимание участники уделили вопросам европейской безопасности. Кроме того, стороны достигли договоренности о новом масштабном обмене пленными между Россией и Украиной.