В Московском зоопарке впервые появились на свет три ядовитых акантофиса

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Потомство от смертельно ядовитых змей акантофисов впервые вывели в Московском зоопарке – на свет появились три детеныша. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на генерального директора учреждения Светлану Акулову.

По ее словам, разведение этих рептилий в неволе представляет большую сложность из-за особых требований к содержанию и высокой ядовитости. Подобные случаи редко встречаются в мировой практике. Для получения потомства специалисты тщательно подбирали пару и создавали условия, близкие к естественной среде обитания рептилий.

Детеныши появились на свет 6 октября 2026 года. Акантофисы относятся к яйцеживородящим змеям. Сразу после рождения малыши покидают родителей и начинают самостоятельную жизнь. В одном приплоде в природе может быть до 11 особей. Сейчас сотрудники зоопарка помогают новорожденным освоить кормление.

Акантофисы обладают нейротоксичным ядом, который способен вызывать паралич. По словам Акуловой, при укусе змея может впрыснуть до 100 миллиграммов высокотоксичного вещества, однако последствия отравления можно обратить с помощью своевременно введенного противоядия.

В природе эти рептилии встречаются на севере Австралии, в Новой Гвинее и на некоторых островах Индонезии. По экологической роли они напоминают обитающих в России гадюк.

Акантофисы ведут ночной и скрытный образ жизни, днем прячутся под мусором и растительными остатками. Во время охоты змеи подманивают добычу движениями кончика хвоста, а питаются амфибиями, ящерицами, птицами и небольшими млекопитающими.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка также появились на свет четыре детеныша полоза Давида. Яйца этой редкой древесной змеи около 50 дней выдерживали в инкубаторе при температуре 25–26 градусов. В природе вид встречается на севере Китая, а свое название получил в честь французского зоолога Армана Давида, открывшего для европейской науки большую панду и оленя Давида.

