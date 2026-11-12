Москвичи выберут имя для детеныша боливийской обезьяны из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Жителям столицы предложили выбрать имя для детеныша боливийской ночной обезьяны из Московского зоопарка. Голосование проходит на платформе "Активный гражданин", передает портал мэра и правительства столицы.

Зоологи предложили пять имен, каждое из которых связано с Боливией – страной обитания этих животных. Сахама – потухший вулкан, и расположенный вокруг него одноименный национальный парк – самая высокая точка страны.

Титикака – высокогорное озеро в Андах на границе Боливии и Перу. Также можно выбрать имя Мадиди в честь природоохранной территории в верховьях бассейна Амазонки.

Еще два варианта отсылают к другим природным объектам страны. Ильямпу – название четвертой по высоте вершины Боливии в горном хребте Кордильера-Реаль в Андах, а Уюни напоминает о крупнейшем в мире высохшем соленом водоеме на высокогорном плато Альтиплано.

Проголосовать могут пользователи старше 14 лет со стандартной или полной учетной записью на mos.ru. За участие начислят баллы программы лояльности "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги партнеров или направить на благотворительность, например в фонды помощи бездомным и диким животным.

Детеныш боливийской ночной обезьяны родился в зоопарке в мае 2026 года. При рождении он весил около 60 граммов и нуждался в особом уходе.

Сообщалось, что первое время специалисты кормили обезьяну молочной смесью и держали в специальном меховом кармане с грелкой, который помогал поддерживать необходимую температуру. Позже рацион постепенно расширили, добавив бананы, яблоки, груши, овощи, яйца и насекомых.

Сейчас вес обезьянки превышает 300 граммов. Ее переселили в отдельный вольер вне экспозиции к двухлетней сестре Айне. Боливийская ночная обезьяна относится к редким видам и занесена в Международную Красную книгу.

