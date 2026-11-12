12 ноября, 10:23Происшествия
Мать и сын погибли при пожаре в Череповце
Фото: MAX/"МЧС Вологодской области"
Два человека погибли в результате пожара в квартире на третьем этаже дома 44 на Московском проспекте в Череповце. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Вологодской области.
По данным ведомства, площадь пожара составила 58 квадратных метров. Внутри квартиры специалисты обнаружили тела 60-летнего мужчины и его матери. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.
На месте ЧП были задействованы 20 человек и 6 единиц техники. До прибытия пожарных на улицу вышли четверо жильцов, еще пятерым понадобилась помощь газодымозащитников МЧС.
Ранее двое мужчин погибли при пожаре на дачном участке в Хабаровском районе. Возгорание произошло в садовом товариществе на Владивостокском шоссе.
Погибшие были братьями. Они постоянно жили на дачном участке. Несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов краевой противопожарной службы, спасти мужчин не удалось.
Пожар охватил 20 "квадратов" в доме на Бирюлевской улице