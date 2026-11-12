Мать и сын погибли при пожаре в Череповце

Фото: MAX/"МЧС Вологодской области"

Два человека погибли в результате пожара в квартире на третьем этаже дома 44 на Московском проспекте в Череповце. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС РФ по Вологодской области.

По данным ведомства, площадь пожара составила 58 квадратных метров. Внутри квартиры специалисты обнаружили тела 60-летнего мужчины и его матери. По предварительной версии, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

На месте ЧП были задействованы 20 человек и 6 единиц техники. До прибытия пожарных на улицу вышли четверо жильцов, еще пятерым понадобилась помощь газодымозащитников МЧС.

Ранее двое мужчин погибли при пожаре на дачном участке в Хабаровском районе. Возгорание произошло в садовом товариществе на Владивостокском шоссе.

Погибшие были братьями. Они постоянно жили на дачном участке. Несмотря на оперативное прибытие пожарных расчетов краевой противопожарной службы, спасти мужчин не удалось.

