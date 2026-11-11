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11 ноября, 07:57

Происшествия

В Уфе при пожаре в жилом доме пострадали 6 человек

Фото: MAX/"МЧС Башкортостана"

В результате возгорания в многоквартирном доме на улице Блюхера в Уфе медицинская помощь потребовалась шести жильцам, четверо из них – дети. Всех пострадавших доставили в больницу, сообщили в главном управлении МЧС по Башкортостану.

Пожар произошел в доме № 19. К моменту прибытия спасателей пламя охватило находившееся на первом этаже имущество. Из-за сильного задымления подъездов и помещений сотрудники МЧС работали в средствах защиты органов дыхания. Для удаления дыма они также задействовали систему тактической вентиляции.

Специалисты газодымозащитной службы вывели из здания 18 человек, включая четверых детей, используя специальные спасательные устройства. Еще 50 жильцов, среди которых было 10 несовершеннолетних, успели самостоятельно выйти из квартир до приезда пожарных.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Пожарным удалось быстро справиться с огнем.

В настоящее время на месте происшествия работает экспертно-испытательная пожарная лаборатория. Дознаватели МЧС устанавливают, что стало причиной возгорания.

Ранее в Хабаровском крае произошел пожар в двухэтажном жилом доме в селе Новостройка района имени Лазо. В момент возгорания в квартире на первом этаже находились шестеро детей в возрасте от трех до 14 лет, при этом их мать дома отсутствовала. Всех несовершеннолетних доставили в медицинские учреждения для обследования и оказания необходимой помощи.

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