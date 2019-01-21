Машины каршеринга планируют оснастить скрытыми камерами

В машинах каршеринга поставят скрытые камеры, сообщает телеканал Москва 24.
Предположительно, установку начнут в конце весны. Подобные меры направлены на профилактику воровства в арендованных машинах. За последнее время из каршеринговых машин украли больше 20 тысяч литров омывающей жидкости, больше двух тысяч щеток для очистки снега, пропадали магнитолы, коврики, даже рули и сиденья.
По данным каршеринга BelkaCar, из их автомобилей пропало 97 ковриков, 146 аккумуляторов, семь рулей, девять магнитол, 2100 щеток, 14 сидений, даже задних, и 18 тысяч литров омывающей жидкости.
Полученные с камер данные будут храниться на серверах компаний, и их будут просматривать по запросу МВД или прокуратуры.
На данный момент в Москве работают более 15 операторов каршеринга: YouDrive, Anytime, Car5, "Делимобиль", BelkaCar, "Яндекс.Драйв", TimCar и другие. Весь автопарк насчитывает свыше 13,5 тысячи автомобилей. Арендовать авто с поминутной тарификацией могут граждане не моложе 21 года и с водительским стажем не менее двух лет. Они могут прокатиться на иномарках Kia, Hyundai, Datsun, Smart, Mini, Renault и Volkswagen Polo. Также есть и отечественные автомобили Lada.
В 2019 году столичные власти собираются запустить городской сервис "народного" каршеринга. Его идея заключается в том, что любой автовладелец сможет сдавать свой личный автомобиль в краткосрочную аренду через общую систему. Для этого разработают специальное приложение, в котором будут некоторые ограничения. К примеру, если машину нужно вернуть к определенному времени, можно выставить определенный радиус для ее использования.
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