Как в столице обворовывают каршеринговые компании

В Москве стали чаще обворовывать автомобили каршерингов, сообщает телеканал Москва 24.
Многие рассматривают каршеринг как основной источник запчастей для своего авто. В итоге клиенты садятся в машины без омывайки, щетки для снега и прочих необходимых для комфортной и безопасной езды аксессуаров.
Корреспондент телеканала вместе с постоянным пользователем каршеринговых сервисов Дмитрием решили прокатиться на восьми автомобилях нескольких компаний и проверить, все ли комплектующие на месте. В большинстве машин не оказалось омывающей жидкости. В одном автомобиле не было коврика и антенны. Но водители говорят, что это не самое страшное. Главное, что руль и педали на месте, так что хоть как-то, но до точки назначения доехать можно.
Правда, попадались и образцовые автомобили с полным набором всего необходимого. В одной машине зарядка для смартфона была привязана так, чтобы ее нельзя было забрать с собой. Дмитрий шутит, что автомобиль новый и умельцы до него просто еще не добрались.
По данным каршеринга BelkaCar, из их автомобилей пропало 97 ковриков, 146 аккумуляторов, семь рулей, девять магнитол, 2100 щеток, 14 сидений, даже задних, и 18 тысяч литров омывающей жидкости. Иногда бывает, что пользователи забывают свои вещи. Причем забывают то, что, казалось бы, невозможно забыть. Однажды клиенты оставили в машине птицу и набор из секс-шопа, но позже вернулись за ними.
"Крали все в принципе. Как и пытались саму машину украсть, что в каршеринге очень сложно сделать. Только самый тупой угонщик будет пытаться угнать каршеринговую машину. Что касается случаев эксклюзивных, то крали задние кресла, руль", – рассказала сооснователь каршеринга BelkaCar Екатерина Макарова.
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