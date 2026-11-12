В Москве задержали дебошира, набросившегося на персонал гипермаркета

Фото: MAX/"Росгвардия. Москва"

В Москве сотрудники Росгвардии задержали набросившегося на персонал гипермаркета мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в магазине на улице Гурьянова в Юго-Восточном административном округе. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 40-летний посетитель в состоянии опьянения вел себя агрессивно, несколько раз ударил кассира, после чего попытался напасть на охранника.

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне один пассажир ранил другого канцелярским ножом на станции "Электрозаводская" Московского метрополитена. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Один из участников ссоры принялся избивать оппонента, а после достал канцелярский нож и оставил ему поверхностную резаную рану шеи.