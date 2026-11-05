Молодой человек устроил дебош в московском вузе

Фото: МАХ/"Росгвардия. Москва"

Молодой человек устроил дебош в аудитории вуза на улице Стромынке в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Росгвардии.

По информации ведомства, 26-летний нарушитель курил в помещении, сквернословил и конфликтовал с преподавателями. Кроме того, он угрожал физической расправой охранникам учреждения и одному из педагогов.

Опасаясь за свою жизнь, администрация учебного заведения нажала тревожную кнопку. Прибывшие на место росгвардейцы задержали дебошира и доставили в отдел полиции.

Ранее в подмосковной Ивантеевке 25-летний местный житель разбил окно школы, пробрался в здание и закрылся в уборной. К приезду правоохранителей молодой человек вел себя агрессивно. Находясь в одних трусах и в нетрезвом состоянии, он распылил огнетушитель в сторону работника службы безопасности, а затем в сторону росгвардейцев. Позднее он рассказал, что якобы подвергся нападению невидимой силы и действовал в целях самообороны.