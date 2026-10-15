Пьяный омич разбил в московском метро монитор из-за забытого телефона

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Ранее судимый 41-летний житель Омской области разбил экран на станции "Свиблово" в московском метро, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Несколько ударов кулаком по экрану злоумышленник нанес умышленно. Произошедшее зафиксировали камеры наблюдения. Мужчина пояснил, что забыл телефон в вагоне поезда и, находившись в состоянии алкогольного опьянения, разозлился и ударил по экрану. Телефон позднее нашли сотрудники метрополитена и вернули владельцу.

За порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах предусмотрена уголовная ответственность по статье "Вандализм". Прокуратура контролирует привлечение мужчины к ответственности.

Ранее в магазине бытовой техники и электроники в Краснодаре мужчина повредил 15 телевизоров. Из торгового зала поступил сигнал тревоги, поскольку нарушитель начал сбрасывать телевизоры с выставочной витрины на пол. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали его и передали полиции. Предварительно установлено, что ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

