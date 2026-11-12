ВС РФ поразили в Киеве предприятие по производству беспилотников "Хорнет"

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военнослужащие нанесли удар по предприятию ракетно-космической промышленности в Киеве, где собирали дроны средней дальности типа "Хорнет". Об этом сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины в Киеве и Киевской области. Для этого они использовали высокоточное оружие наземного базирования и ударные БПЛА.

Ранее ВС РФ нанесли удар по подстанции напряжением 330 киловольт, железнодорожным локомотивам и пункту ремонта техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они применили беспилотники "Герань".

Вместе с тем целью удара стало здание логистического центра, которое использовалось для обеспечения украинских военных. Результативность ударов по нему подтвердили средства объективного контроля.

