В МЧС предупредили о риске возгорания смартфона при зарядке в кармане

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Зарядка смартфона в кармане одежды, под подушкой или одеялом может привести к перегреву устройства и возгоранию. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Новосибирской области в MAX.

По данным ведомства, подобные действия ведут к нарушению циркуляции воздуха и последующему перегреву как аккумулятора, так и смартфона. В МЧС порекомендовали не оставлять мобильные устройства подключенными к электросети на ночь и без присмотра, а также обеспечивать теплоотвод.

Также нельзя помещать зарядные устройства рядом с легковоспламеняющимися материалами, на мягкой мебели или под шторами. В министерстве подчеркнули, что при малейших признаках неисправности, в частности вздутии корпуса батареи, появлении запаха горелой пластмассы или сильном нагреве, необходимо немедленно отключить устройство от электросети.

Ранее в Екатеринбурге женщина погибла при пожаре из-за самовозгорания аккумуляторной батареи телефона. Возгорание произошло в пятиэтажном доме на улице Сулимова. В комнате горело имущество на 4 квадратных метрах. К месту происшествия направились 11 специалистов и 4 единицы техники. В результате огонь потух сам.