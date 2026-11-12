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12 ноября, 11:03

Шоу-бизнес

Собчак заявила, что рада хорошим отношениям с Виторганом после развода

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак в интервью с парашютистом Сергеем Бойцовым призналась, что рада хорошим отношениям с актером Максимом Виторганом после развода.

При этом, по ее словам, расставание далось ей нелегко.

Они с бывшим мужем всегда помнили о необходимости сохранить хорошие отношения после развода ради сына Платона. Собчак подчеркнула, что они оба стремились к тому, чтобы после развода не испытывать стыда, когда Платон "вырастет и откроет интернет".

"Мы сохранили прекрасные отношения. Может быть, через насилие над собой какое-то в начале, но для того, чтобы наш ребенок был счастлив. Это важная вещь", – поделилась знаменитость.

Ранее Собчак и Виторган вместе пришли на школьную линейку Платона. На снимке, которым журналистка поделилась в соцсети, родители обнимают сына, одетого в белую рубашку с галстуком и черный костюм.

Телеведущая и артист развелись весной 2019 года. По мнению Собчак, расставание прошло достаточно мягко для их сына. По словам бизнесвумен, они никогда не манипулировали Платоном. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак.

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