SHOT: Виторган переписал две квартиры в Москве стоимостью 100 млн рублей на дочь

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Актер Максим Виторган передал своей старшей дочери Полине две московские квартиры, общая рыночная стоимость которых составляет около 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Обе сделки актер оформил в один день. Первая однокомнатная квартира площадью 47 квадратных метров в Большом Власьевском переулке принадлежала Виторгану с 1998 года и оценивается примерно в 47 миллионов рублей.

Вторую двухкомнатную жилплощадь на Краснопресненской набережной площадью 62 квадратных метра артист получил от своего отца Эммануила Виторгана в 2018 году. Ее ориентировочная цена составляет 55 миллионов рублей.

Теперь обеими квартирами владеет 30-летняя дочь актера. Она, как и отец, выбрала профессию артистки и живет в Тель-Авиве. При этом, по данным издания, за ней в России числится действующее индивидуальное предпринимательство.

Сам Виторган после 2022 года значительную часть времени проводит в Израиле, но продолжает приезжать в Москву и работать. В октябрьской афише "Квартета И" он указан среди участников спектакля "…в Бореньке чего-то нет", который пройдет 17 октября в ДК имени Зуева.

Ранее Виторган вместе со своей экс-супругой журналисткой Ксенией Собчак пришел на школьную линейку сына Платона. На снимке, которым Собчак поделилась в соцсети, родители обнимают сына, одетого в белую рубашку с галстуком и черный костюм.

Собчак и Виторган развелись весной 2019 года. Телеведущая отмечала, что расставание прошло достаточно мягко для их сына. По ее словам, они никогда не манипулировали Платоном, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения.

