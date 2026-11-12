Минкульт закажет проект реставрации Архангельского собора Московского Кремля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Министерство культуры России объявило тендер на разработку проекта реставрации Архангельского собора Московского Кремля. В него войдут работы по иконостасу, саркофагам и гробницам. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет почти 50 миллионов рублей. Подрядчику предстоит провести предварительные работы и комплексные научные исследования, включая инженерные изыскания. Также нужно будет разработать эскизный проект реставрации и составить смету.

Проект должен предусматривать реставрацию предметов внутреннего убранства собора. Среди них иконостас с иконописным рядом, две раки с сенью, 48 саркофагов и гробниц. Также планируется восстановить художественно-декоративную отделку интерьеров, включая живопись и наружные росписи храма XVI века.

Архитектурный облик здания нужно сформировать в едином стиле, чтобы сохранить художественную целостность с окружающей застройкой и рельефом. Работы рассчитаны на 500 календарных дней с даты заключения контракта. Итоги закупки подведут 2 декабря.

Ранее Сергей Собянин рассказал о завершении ремонтно-реставрационных работ в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Реставрация заняла 3 года. В ней участвовали более 500 специалистов. Самый большой объем работ пришелся на фасады. Стены сооружения промыли, швы расчистили и обработали защитными составами.

