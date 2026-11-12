Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 11:05

Город

Минкульт закажет проект реставрации Архангельского собора Московского Кремля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Министерство культуры России объявило тендер на разработку проекта реставрации Архангельского собора Московского Кремля. В него войдут работы по иконостасу, саркофагам и гробницам. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет почти 50 миллионов рублей. Подрядчику предстоит провести предварительные работы и комплексные научные исследования, включая инженерные изыскания. Также нужно будет разработать эскизный проект реставрации и составить смету.

Проект должен предусматривать реставрацию предметов внутреннего убранства собора. Среди них иконостас с иконописным рядом, две раки с сенью, 48 саркофагов и гробниц. Также планируется восстановить художественно-декоративную отделку интерьеров, включая живопись и наружные росписи храма XVI века.

Архитектурный облик здания нужно сформировать в едином стиле, чтобы сохранить художественную целостность с окружающей застройкой и рельефом. Работы рассчитаны на 500 календарных дней с даты заключения контракта. Итоги закупки подведут 2 декабря.

Ранее Сергей Собянин рассказал о завершении ремонтно-реставрационных работ в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя. Реставрация заняла 3 года. В ней участвовали более 500 специалистов. Самый большой объем работ пришелся на фасады. Стены сооружения промыли, швы расчистили и обработали защитными составами.

Рестораны "Золотой колос" и "Прага" отреставрируют в Москве

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика