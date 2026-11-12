Московская компания завершила летные испытания спутника "Окулус-01"

Демонстрационная модель спутника "Окулус-01" в сложенном состоянии. Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития

Компания – участник Московского инновационного кластера (МИК) и резидент кластера "Ломоносов" успешно завершила летные испытания космического спутника "Окулус-01". Аппарат находится на орбите около семи месяцев и уже совершил более трех тысяч витков вокруг Земли.

"Москва создает все условия для развития технологических проектов, в том числе в космической отрасли. Город предлагает современную инфраструктуру и гранты, программы обучения и полезные цифровые сервисы, помощь в тестировании разработок и продвижении за рубежом", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Радиолокационный спутник "Окулус-01" собирает данные круглосуточно и в любую погоду. Например, он способен запечатлеть весь Северный морской путь примерно за два с половиной дня. Аппарат планируется использовать для заказчиков из разных сфер – от промышленности до электроэнергетики.

Сегодня в столице работает свыше 40 ведущих предприятий, конструкторских бюро и научных институтов, связанных с космической индустрией. В ней задействованы более 30 тысяч специалистов, многие из которых выпускники лучших городских вузов: Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Московского авиационного института, Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана и других.

На цифровой платформе Московского инновационного кластера представлено больше 50 инструментов для открытия, развития и масштабирования технологического бизнеса. Благодаря им предприниматели тестируют свои проекты, управляют интеллектуальной собственностью, подают заявки на гранты, привлекают инвестиции и находят заказчиков, тем самым сокращая путь от создания до внедрения передовых решений.

Подобрать нужный вариант поможет "Навигатор мер поддержки". В октябре МИК презентовал сервис по подбору компаний и команд для проведения исследовательских и опытно-конструкторских работ. Он упрощает поиск научных и технологических партнеров для бизнеса.

Недавно открылся прием заявок на грант для приобретения оборудования и развития деятельности. А еще город предоставляет субсидии на обучение, гранты на экспорт, тестирование новых технологий и патентование столичных изобретений в России и за рубежом.

Популярностью пользуются обучающие программы, среди которых "Инвестиционная упаковка", "Путь к IPO", "Венчурная академия", "Масштабирование продаж".

Ранее Московский инновационный кластер запустил сервис по подбору компаний и команд для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По словам Сергуниной, новая платформа упростит поиск научных и технологических партнеров для бизнеса. Профильные специалисты помогут сформулировать задачу, изучат опыт кандидатов и предложат подходящих исполнителей.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно подать заявку на цифровой платформе кластера i.moscow. В ней достаточно описать запрос и желаемый результат. По итогам заказчик получит список рекомендованных компаний и исследовательских команд, которые могут взяться за проект, с информацией об их компетенциях. Затем специалисты МИК организуют встречу с выбранными кандидатами.