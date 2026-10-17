Собянин: атака еще 14 беспилотников отражена ПВО Минобороны

Фото: MAX/"Минобороны России"

Атака еще 14 БПЛА отражена ПВО Минобороны РФ, рассказал Сергей Собянин в MAX.

По информации мэра Москвы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее градоначальник сообщал о ликвидации 12 вражеских беспилотников, которые летели на столицу. Затем ПВО ликвидировали еще 25 дронов. Таким образом, всего за вечер 17 октября удалось ликвидировать 51 беспилотник.

На этом фоне в столичных аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов.

