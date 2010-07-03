Автомобилей каршеринга в Москве станет больше к концу года

Количество автомобилей каршеринга до конца текущего года увеличится до 25 тысяч машин, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.
Кроме того, в столице расширят парк велосипедов и самокатов до до 5,1 тысячи и 10 тысяч соответственно. Мэр отметил, что Москва является одним из мировых лидеров по развитию новых видов городского транспорта.
По мнению градоначальника, успех связан с тремя факторами: поддержка со стороны мэрии, активное участие бизнеса и огромный спрос у горожан.
Москва - один из мировых лидеров по развитию новых видов гортранспорта. Думаю, успех связан с 3 факторами: поддержка со стороны мэрии, активное участие бизнеса и огромный спрос у горожан. В этом году расширим парк до 5100 велосипедов, 10 000 самокатов и 25 000 авто в каршеринге. pic.twitter.com/q3ePwQ7Ysw
Ранее глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что с 2016 по 2018 год автопарк увеличился в 15 раз, а в 2020 году в системе каршеринга будет около 30 тысяч машин.
На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей.
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