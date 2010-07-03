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06 апреля, 19:06

Автомобилей каршеринга в Москве станет больше к концу года

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

06 апреля, 19:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество автомобилей каршеринга до конца текущего года увеличится до 25 тысяч машин, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

Кроме того, в столице расширят парк велосипедов и самокатов до до 5,1 тысячи и 10 тысяч соответственно. Мэр отметил, что Москва является одним из мировых лидеров по развитию новых видов городского транспорта.

По мнению градоначальника, успех связан с тремя факторами: поддержка со стороны мэрии, активное участие бизнеса и огромный спрос у горожан.


Ранее глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что с 2016 по 2018 год автопарк увеличился в 15 раз, а в 2020 году в системе каршеринга будет около 30 тысяч машин.

На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей.

"Москва в цифрах": московский каршеринг

мэр Москвы Сергей Собянин транспорт

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