Автомобилей каршеринга в Москве станет больше к концу года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество автомобилей каршеринга до конца текущего года увеличится до 25 тысяч машин, написал в микроблоге в Twitter Сергей Собянин.

Кроме того, в столице расширят парк велосипедов и самокатов до до 5,1 тысячи и 10 тысяч соответственно. Мэр отметил, что Москва является одним из мировых лидеров по развитию новых видов городского транспорта.

По мнению градоначальника, успех связан с тремя факторами: поддержка со стороны мэрии, активное участие бизнеса и огромный спрос у горожан.

Москва - один из мировых лидеров по развитию новых видов гортранспорта. Думаю, успех связан с 3 факторами: поддержка со стороны мэрии, активное участие бизнеса и огромный спрос у горожан. В этом году расширим парк до 5100 велосипедов, 10 000 самокатов и 25 000 авто в каршеринге. pic.twitter.com/q3ePwQ7Ysw — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 6 апреля 2019 г.



Ранее глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что с 2016 по 2018 год автопарк увеличился в 15 раз, а в 2020 году в системе каршеринга будет около 30 тысяч машин.

На сегодняшний день автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей.