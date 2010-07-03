Автопарк каршеринга увеличится до 30 тысяч машин в Москве

Руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал об увеличении автопарка каршеринга к 2020 году.
По его словам, с 2016 по 2018 год автопарк увеличился в 15 раз, а в 2020 году в системе каршеринга будет около 30 тысяч машин. Сегодня автопарк операторов каршеринга насчитывает более 17 тысяч автомобилей, передает портал мэра и правительства Москвы.
Ликсутов отметил, что в столице почти миллион человек пользуется каршерингом регулярно, 54 процента – несколько раз в неделю и 21 процент – хотя бы раз в месяц. При этом почти у 70 процентов пользователей каршеринга есть собственный автомобиль, отметил Ликсутов.
Кроме того, чиновник указал, что власти готовы дать субсидию, если оператор приобретет российскую машину, покрашенную в цвета бренда "Московский транспорт".
"Мы компенсируем часть процентов лизингового кредита при соблюдении правил городского каршеринга", – резюмировал Ликсутов.
Сегодня в столице работают 12 компаний краткосрочной аренды автомобилей. Пользователи могут бесплатно оставлять автомобили на городских платных парковках.
Жители Таганского района Москвы ранее обвинили операторов каршеринга в том, что они устроили под окнами их домов корпоративную стоянку автомобилей.
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