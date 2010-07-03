Москвичи обвинили каршеринг в нехватке мест на парковках

Жители Таганского района Москвы обвинили компании в том, что они устроили под окнами их домов корпоративную стоянку каршеринговых автомобилей. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Компании организовали парковку на ряде улиц Таганского района. Местные жители жалуются, что им попросту негде оставлять личные авто.
"Шелапутинский переулок в районе Таганки чуть не постоянно оккупирован каршерингом. Delimobil, хватит сгружать свои машины нам под нос. Тут люди живут, тут не стоянка вам корпоративная", – пишет местная жительница Наталия Осипова.
Вместе с тем юристы указывают, что жалобы местных жителей не принесут результата. Каршеринговые авто могут парковаться на всех организованных стоянках города.
В свою очередь, пользователи каршеринга указывают, что автомобили паркуют не во дворах жилых домов, а за их пределами.
По данным департамента транспорта Москвы, 20 тысяч каршеринговых машин заменяют 140 тысяч личных автомобилей. В день одним автомобилем пользуются до семи человек. Если в столице число каршеринговых машин увеличится до 30 тысяч, загруженность дорог сократится почти на 15%.
Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что автомобили каршеринга не собираются допускать на выделенные полосы. Он уточнил, что это связано с вопросами безопасности. Ликсутов добавил, что столичные власти будут выходить с этой инициативой на федеральный уровень.
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