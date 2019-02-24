Почему электромобили никак не победят

В том, что электромобили обязательно придут на смену привычному транспорту с двигателями внутреннего сгорания, не сомневается уже, кажется, никто. Бензиновые машины слишком долго "стоят на месте", индустрия давно нуждается в смене парадигмы, но этого никак не происходит. По большому счету, со времен Генри Форда автомобиль почти не изменился: в него все так же льют жидкое топливо, оно все так же сгорает в цилиндрах и вращает все те же четыре колеса. Изменилось многое другое – комфорт водителя, энергоэффективность, дизайн и так далее – но глобального прогресса, технологической революции не наблюдается.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Когда на горизонте замаячили первые потребительские электромобили, казалось, что они вот-вот сметут с лица земли дымный и шумный транспорт, однако проходят годы, а светлое электробудущее все не наступает. По планете колесит больше миллиарда(!) бензиновых повозок, а число электромобилей во всем мире едва перевалило за три миллиона – это чуть больше, чем весь автопарк Москвы. Учитывая скорость развития технологий, все это выглядит довольно странно.

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Можно попытаться найти аналогии. Давайте вспомним, как выглядел рынок мобильных телефонов, скажем, в начале двухтысячных. Он был стабильным и абсолютно предсказуемым, на нем безраздельно властвовали такие гиганты, как Nokia, Sony Ericsson, Panasonic, BlackBerry – пространство было четко сегментированным и понятным. Если бы вы попробовали рассказать кому-то, что вскоре появится выскочка-стартап, который отнимет у этих монстров большую часть барышей и заставит всех плясать под свою дудку, вам бы в лучшем случае рассмеялись в лицо. Но Стив Джобс, доставший из кармана джинсов первый iPhone, перевернул все с ног на голову, и монстрам пришлось заново вступать в борьбу за выживание – и кто-то в результате просто исчез, а кому-то пришлось принимать новые правила игры. На смену разноцветным кнопочным "слайдерам" и "раскладушкам" пришел один-единственный форм-фактор, и очень скоро любой смартфон стал выглядеть примерно так, как iPhone 2007 года – плоский прямоугольник с тачскрином.

Почему же такого не происходит на автомобильном рынке? Причин медленного развития электротранспорта несколько. Одна из них – время жизни одного изделия. Современный продвинутый пользователь покупает свежую модель смартфона ежегодно, и производители делают все возможное, чтобы этот темп не снижался. Даже если у кого-то возникает желание сопротивляться, он просто физически не сможет пользоваться телефоном больше пяти-семи лет: изнашивается аккумулятор, прекращается поддержка, старое "железо" не способно поддерживать новый софт. В таких условиях менять рынок довольно легко: дай пользователям новую игрушку, подожди года три – и собирай дивиденды.

Потребитель просто не готов спонтанно проститься со своей старой, но прекрасно работающей бензиновой машиной, чтобы сменить ее на новую электрическую игрушку, в перспективах которой он не слишком уверен.

Еще одна причина столь медленного пришествия электромобиля – технологическая. Как ни странно, главная беда электротранспорта – это аккумуляторы. Инженерам никак не удается создать батарею, которая бы заряжалась очень быстро, работала очень долго и выдавала бы большую постоянную мощность. Илон Маск торжественно объявил, что его Model S теперь может проехать без подзарядки 500 километров – но для бензинового транспорта это обыденность. Полная зарядка "Теслы" занимает полтора часа, а в "Жигули" полный бак можно залить за две минуты.

Все главные разработки компаний, занимающихся электромобилями, ведутся именно в области создания принципиально новых аккумуляторов, поскольку от литий-ионных, похоже, скоро придется отказываться. И дело тут даже не в ограниченности количества лития на Земле (Маск говорит, что даже если стоимость лития на рынке вырастет в три раза, конечная стоимость батареи увеличится всего на 3%), а в технологиях.

Третья причина, по которой электромобили никак не завоюют весь мир, самая неочевидная. Вместе с количеством людей, желающих их приобрести, растет количество людей, которые вообще не хотят владеть автомобилем. Развитие каршеринга и общественного транспорта привело к тому, что арендовать машину на время становится проще и выгоднее, чем приобретать ее в постоянное пользование. Конечно, это явление наблюдается только в больших городах, но ведь и электромобили в основном покупают жители мегаполисов. Чтобы стать успешным на рынке, производителю электромобиля нужно продать его максимальному количеству пользователей, а их количество медленно, но неуклонно сокращается. А те, что все-таки покупают машины, отдают предпочтение бензиновым моделям, хотя бы потому, что они дешевле. Очень хочется верить, что пока дешевле.

Хотя...