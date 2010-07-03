Машины в ЕС снабдят алкотестерами

В ЕС утвердили пакет новых норм безопасности автомобилей на европейском рынке. Изменения вступят в силу с 2022 года, передает ТАСС.
Документ уже согласован с Европарламентом и Советом ЕС, однако ему еще предстоит получить формальное одобрение обоих институтов.
По новым правилам, во всех машинах для европейского рынка, включая легковушки, грузовики и автобусы, установят усовершенствованную систему безопасности. В автомобилях появится алкотестер, который сможет блокировать двигатель.
Среди других новшеств "черный ящик" для регистрации работы систем машины и точные датчики давления каждой из шин. Кроме того, автомобили оснастят автоматическими сигналами экстренной остановки.
Легковые машины и микроавтобусы получат продвинутые системы экстренного торможения и системы антиударной защиты передней части авто. Это спасет пешеходов и велосипедистов от травм в случае столкновения.
А грузовики и автобусы снабдят дополнительными системами обнаружения пешеходов и радарными системами, которые сведут к минимуму "слепые зоны" вокруг машины.
Ранее стало известно о планах властей оснастить автомобили каршеринга приборами для сканирования сетчатки глаза. Это должно помешать водителям-наркоманам сесть за руль.
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