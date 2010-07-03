Эксперт оценил идею запретить каршеринг для нарушителей ПДД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Предложение ГИБДД лишить злостных нарушителей ПДД права на каршеринг не может быть принято, так как противоречит Кодексу об административных правонарушениях. Такое заявление сделал ИА "НСН" председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин.
Автоэксперт назвал такую инициативу "совершенно неправомерной с юридической точки зрения". Похмелкин напомнил, что санкции для нарушивших ПДД прописаны в Кодексе об административных правонарушениях и им исчерпываются.
"Если человек отбыл наказание, уплатил штраф или истек срок лишения права управлять транспортным средством, все, потом еще год, и он считается не подвергавшимся административному наказанию", – пояснил собеседник агентства. По его словам, "какие-либо иные последствия, тем более гражданско-правовые", в данном случае "совершенно неприемлемы и неуместны".
Ранее в ГИБДД предложили запретить каршеринг для нарушителей ПДД и тех водителей, которые хотя бы раз были лишены прав. Ведомство рассматривает возможность создать единую базу нарушителей для каршеринговых компаний. Представители профессионального сообщества поддержали инициативу ГИБДД, но предупредили о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.
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