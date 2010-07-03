Пьяных водителей предложили лишать машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Изымать автомобили у пьяных водителей предложили в МВД. Инициативу направили в правительство для закрепления на законодательном уровне, передает ТАСС.

Сотрудники министерства также хотят усилить ответственность за отдельные правонарушения в области безопасности дорожного движения.

Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что ведомство готовит предложения по снижению смертности на дорогах.

Согласно принятому парламентариями в первом чтении законопроекту, водители, севшие за руль нетрезвыми и ставшие виновниками ДТП, могут сесть в тюрьму на 15 лет. По мнению депутатов, сейчас закон не дает понять, насколько высок уровень общественной опасности таких преступлений.

По словам председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, планируемое ужесточение наказания за "пьяные" ДТП, не коснется тех людей, которые принимают лекарства.

В марте автомобили каршеринга предложили оснастить сканерами сетчатки глаза. Если зрачок расширен, машина не заведется.

