Пьяных водителей предложили лишать машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Изымать автомобили у пьяных водителей предложили в МВД. Инициативу направили в правительство для закрепления на законодательном уровне, передает ТАСС.
Сотрудники министерства также хотят усилить ответственность за отдельные правонарушения в области безопасности дорожного движения.
Ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что ведомство готовит предложения по снижению смертности на дорогах.
Согласно принятому парламентариями в первом чтении законопроекту, водители, севшие за руль нетрезвыми и ставшие виновниками ДТП, могут сесть в тюрьму на 15 лет. По мнению депутатов, сейчас закон не дает понять, насколько высок уровень общественной опасности таких преступлений.
По словам председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, планируемое ужесточение наказания за "пьяные" ДТП, не коснется тех людей, которые принимают лекарства.
В марте автомобили каршеринга предложили оснастить сканерами сетчатки глаза. Если зрачок расширен, машина не заведется.
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