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20:45

ГИБДД получит приборы для обеспечения безопасности на дорогах

транспорт безопасность

20:45

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые приборы для контроля за состоянием дорог в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" вскоре получит ГИБДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам первого замминистра Александра Горового, нацпроект предусматривает оснащение подразделений и новыми патрульными машинами.

"Планируется поставить на службу Госавтоинспекции приборы, контролирующие состояние автодорог и транспортных средств", – отметил он на заседании оперативного штаба ведомства по профилактике правонарушений.

Горовой напомнил о разработке целевых показателей снижения смертности от ДТП в каждом регионе страны. Он уточнил, что главной целью всех субъектов является снижение смертности в авариях в 3,5 раза к 2024 году.

Ранее ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в шесть раз. Наказание хотят ужесточить для тех, кто превышает скорость на 20–40 километров в час.

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