ГИБДД планирует вернуть себе согласование схем организации дорожного движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

ГИБДД хочет вернуть себе согласование комплексных схем организации дорожного движения и проектных организаций движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ГИБДД РФ Олега Понарьина.

Замглавы ГИБДД отметил, что такие обязанности были у них с 1969 года, однако семь лет назад данные полномочия у них забрали.

"ГИБДД занималась согласованием даже проектных организаций строительства в части, касающейся вопросов безопасности движения. За это время удалось создать и полноценные объекты дорожного мостового хозяйства, отвечающие требованиям безопасности дорожного движения", – рассказал замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

Ранее сообщалось, что российских автомобилистов, которые неоднократно нарушают ПДД, хотят лишить возможности оплачивать штрафы со скидкой 50 процентов.

Норма о 50-процентной скидке при уплате административного штрафа ГИБДД появилась в российском законодательстве в январе 2016 года. Это правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.