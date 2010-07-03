ГИБДД планирует вернуть себе согласование схем организации дорожного движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
ГИБДД хочет вернуть себе согласование комплексных схем организации дорожного движения и проектных организаций движения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ГИБДД РФ Олега Понарьина.
Замглавы ГИБДД отметил, что такие обязанности были у них с 1969 года, однако семь лет назад данные полномочия у них забрали.
"ГИБДД занималась согласованием даже проектных организаций строительства в части, касающейся вопросов безопасности движения. За это время удалось создать и полноценные объекты дорожного мостового хозяйства, отвечающие требованиям безопасности дорожного движения", – рассказал замглавы ГИБДД Олег Понарьин.
Ранее сообщалось, что российских автомобилистов, которые неоднократно нарушают ПДД, хотят лишить возможности оплачивать штрафы со скидкой 50 процентов.
Норма о 50-процентной скидке при уплате административного штрафа ГИБДД появилась в российском законодательстве в январе 2016 года. Это правило действует, если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.
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