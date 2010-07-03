В ГИБДД рассказали, за какие нарушения ужесточат наказание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме рассматривают несколько законопроектов об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом состоянии, за езду без прав, выезд на запрещающий сигнал светофора, отказ от прохождения медосвидетельстввания и отказ пропустить экстренные службы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на замглавы Госавтоинспекции МВД России Александра Быкова.
Быков отметил, что также планируют ужесточить наказание для водителей, которые скрываются с места ДТП с тяжелыми последствиями. Он отмечает, что сейчас Госдума прорабатывает вопрос о введении дифференцированного наказания за регулярные нарушения правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в России гражданских водителей начнут штрафовать по данным радаров Военной автоинспекции (ВАИ). Сведения о нарушениях правил дорожного движения военные будут передавать в ГИБДД.
В документе говорится, что инспекторы ВАИ будут использовать радары, видео- и фотоаппаратуру для того, чтобы фиксировать нарушения. Ее планируется использовать в местах скопления военной техники, а также во время движения автоколонн по общим дорогам.
Также планируется усилить контроль за военнослужащими-автомобилистами в гарнизонах. Если поправки примут, таких нарушителей ПДД будет штрафовать автоинспекция, получившая данные из ВАИ.
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