Гражданских водителей будут штрафовать по данным радаров ВАИ

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В России гражданских водителей начнут штрафовать по данным радаров Военной автоинспекции (ВАИ). Сведения о нарушениях правил дорожного движения военные будут передавать в ГИБДД, пишут "Известия", ссылаясь на поправки в устав военной полиции.

В документе говорится, что инспекторы ВАИ будут использовать радары, видео- и фотоаппаратуру для того, чтобы фиксировать нарушения. Ее планируется использовать в местах скопления военной техники, а также во время движения автоколонн по общим дорогам.

Также планируется усилить контроль за военнослужащими-автомобилистами в гарнизонах. Если поправки примут, таких нарушителей ПДД будет штрафовать автоинспекция, получившая данные из ВАИ.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ предложил ввести в Москве и Санкт-Петербурге штраф за проезд в экологически чистые зоны.

Министерство подготовило документ в рамках проекта по введению зон, куда могут запретить въезжать машинам с двигателем низкого экологического класса. При этом для владельцев старых машин, экологический класс которых неизвестен, Минпромторг разработает порядок для упрощенного получения документов.

Власти городов должны будут сами определить, в каких районах и от какого вида транспортных средств наносится максимальный ущерб экологии.