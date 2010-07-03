За проезд под знаком экологической зоны могут ввести штраф

Минтранс РФ предложил ввести в Москве и Санкт-Петербурге штраф за проезд в экологически чистые зоны, сообщает "Коммерсант".
Министерство подготовило документ в рамках проекта по введению зон, куда могут запретить въезжать машинам с двигателем низкого экологического класса. При этом для владельцев старых машин, экологический класс которых неизвестен, Минпромторг разработает порядок для упрощенного получения документов.
Власти столицы и Петербурга должны будут сами определить, в каких районах и от какого вида транспортных средств наносится максимальный ущерб экологии.
Поправки к КоАП по введению нового штрафа разработают к октябрю. Указатель, которым обозначается экологически чистая зона, ввели в ПДД еще в июле 2018 года, однако его нигде еще не применяли. Цифра на знаке означает экологический класс двигателя автомобилей, которым можно проезжать. Сейчас нарушителям требований этого знака грозит штраф в 500 рублей, но в Минтрансе предлагают ввести новый вид нарушения с повышенной санкцией.
Еще один пункт плана касается машин, в документах к которым нет данных об экологическом классе. Эти сведения начали фиксировать в 2008–2011 годах, но в стране зарегистрировано более 20 миллионов машин возрастом старше 10 лет, у которых даже нет экологического класса. Минпромторг должен будет к октябрю разработать упрощенный порядок присвоения класса для старых машин.
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил ввести в Москве зоны для въезда автомобилей низких экологических классов. Ограничения предложено ввести для автомобилей с двигателями классов Евро-3, Евро-2, Евро-1 и Евро-0. В 2016 году доля таких автомобилей в Москве составляла 40%.
Предложения СПЧ также включают в себя применение определенных дорожных знаков, выявление категорий транспортных средств и создание системы видеоконтроля на границах таких зон для фиксации нарушений. Отслеживать проезд неэкологичных машин предложили с помощью системы видеоконтроля.
Совет получил письмо Сергея Собянина, в котором выражается поддержка предложения правозащитников и благодарность за "неравнодушное отношение к вопросам улучшения экологии". Также идею поддержали в МВД, Минтрансе и правительстве Москвы.
В столичном департаменте транспорта считают, что вопрос по вводу ограничений автомобилей по экоклассу требует внимательного изучения. В ведомстве пояснили, что на первом этапе должны рассматриваться ограничения для движения грузовиков и автобусов.
В комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в свою очередь, отметили, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы установить оптимальные территориальные границы пилотной зоны.
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